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Орбан обсудил с Трампом вопросы установления мира на Украине

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу, 12 июля, встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом во Флориде и обсудил с ним вопросы урегулирований кризиса на Украине.

«Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути установления мира <...>. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему», — написал Орбан на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Трамп ответил на его пост: «Спасибо тебе, Виктор. Мир должен наступить, и как можно скорее».

Посещение Орбана поместья Трампа было частью его «миссии мира», в рамках которой премьер-министр Венгрии уже посетил Киев, Москву и Пекин.

В прогрессе диалога: как Орбан пытается остановить украинский кризис
И почему коллективный Запад видит в этом проблему

Орбан с «миссией мира» 2 июля посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Венгерский политик предложил план по урегулированию конфликта, от которого Зеленский отказался.

Затем, 5 июля, глава правительства Венгрии с делегацией прибыл в Москву и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили актуальные международные вопросы, в том числе пути урегулирования конфликта на Украине. Визит премьера в Россию вызвал шквал критики у европейских политиков. Кроме того, беспокойство из-за его встречи с Путиным выразили и в Белом доме.

В понедельник, 8 июля, премьер Орбан встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Он подчеркнул, что Китай является ключевой силой для мирного итога конфликта на Украине. Обсуждение кризиса, по его словам, стало основной темой переговоров, которые состоялись через два месяца после того, как китайский лидер посещал Будапешт. Из Пекина венгерский политик сразу направился в Вашингтон на саммит НАТО, который завершился 11 июля.

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