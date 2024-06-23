Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своей победы на предстоящих выборах главы государства разрешит украинский конфликт до своей инаугурации. Об этом он сообщил 22 июня на митинге своих сторонников в Филадельфии (штат Пенсильвания).

«Еще до того, как я войду в Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы <...>, я урегулирую ужасный [конфликт] на Украине», — заявил Трамп.

Помимо этого бывший американский президент пообещал, что в случае победы не допустит международной военной эскалации и предотвратит третью мировую войну.

Инаугурация избранного президента США, как ожидается, пройдет 20 января 2025 года.

Трамп не первый раз выступает за урегулирование украинского кризиса. Так, например, 21 июня бывший американский президент заявил, что в случае своей победы на предстоящих выборах главы государства не будет отправлять американских военнослужащих для помощи Украине. Или же 16 июня он пообещал, что положит конец многомиллиардным траншам киевскому режиму, раскритиковав пакет помощи Украине на $60 млрд от Вашингтона. Также в январе прошлого года Трамп заверил, что смог бы за сутки мирно урегулировать конфликт на Украине, если бы он был американским президентом. Он подчеркнул, что конфликт между РФ и Украиной никогда бы не произошел, будь он у власти. Об этом же он потом говорил в июле.

23 июня французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что разрешение США наносить Украине удары по территории России может привести к мировой войне. С такой же идеей 6 июня выступил и Трамп, подчеркивая, что развитие событий вокруг Украины, а также высказывания Киева об ударах по инфраструктуре России ведут к третьей мировой войне.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.