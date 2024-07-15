Орбан направил лидерам стран ЕС предложения по урегулированию на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан письменно проинформировал лидеров стран Евросоюза (ЕС) о предложениях Будапешта по урегулированию на Украине. Об этом 15 июля рассказал политический директор политика Балаж Орбан.

«Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в <...> прекращении кровопролития, то она должна сейчас разработать и реализовать изменение политического курса», — отметил он в интервью газете Magyar Nemzet.

По словам политического директора Орбана, роль Венгрии не стоит как недооценивать, так и переоценивать. Он подчеркнул, что страна способна сыграть серьезную посредническую роль.

«Теперь наша задача — разработать этот новый подход и попытаться убедить государства-члены Европейского Союза в плане Виктора Орбана», — рассказал Балаж Орбан.

Он также добавил, что венгерский премьер продолжит свою миротворческую миссию по урегулированию украинского кризиса, в связи с чем будут новые поездки и переговоры.

Оценил политический директор Виктора Орбана и позицию США по Украине. По его мнению, экс-лидер страны Дональд Трамп поддерживает мир, а в случае прихода к власти сможет его установить. Вместе с тем, Балаж Орбан указал на то, что нынешняя администрация Соединенных Штатов предпочитает продолжение боевых действий.

В попытке найти точки соприкосновения для решения украинского кризиса премьер Венгрии побывал в Киеве и Москве. 2 июля Орбан провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Он предложил украинскому лидеру рассмотреть вариант введения режима прекращения огня, чтобы начать диалог с Россией. Зеленскому подобная идея не понравилась.

5 июля премьер Венгрии с делегацией посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили способы мирного разрешения конфликта и другие международные вопросы. Этот визит вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС до конца года. При этом Будапешт находится в серьезных разногласиях с Брюсселем по ряду вопросов, в том числе и по Украине.