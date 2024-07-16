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Орбан призвал Евросовет восстановить дипотношения с Россией

Bild: Орбан призвал Мишеля к возобновлению дипотношений с РФ и переговорам с КНР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал председателя Европейского совета Шарля Мишеля к возобновлению дипотношений с РФ и переговорам с КНР. Об этом 15 июля сообщила немецкая газета Bild.

«В своем письме Орбан призывает к переговорам с Китаем о мирной конференции, к возобновлению дипломатических отношений с Россией», — говорится в публикации.

Орбан также раскритиковал политику президента США Джо Байдена, который, по его мнению, прикладывает особые усилия, чтобы остаться в предвыборной гонке. При этом какие-либо новые взгляды от Байдена ожидать не приходится. При этом Орбан заявил, что экс-президент США Дональд Трамп положит конец конфликту на Украине.

«Я с уверенностью могу сказать, что сразу после победы на выборах он не будет ждать своей инаугурации, а начнет действовать в качестве мирного посредника. У него есть подробные планы на этот счет» — говорится в письме Орбана.

Венгерский премьер также отметил, что, если Трамп придет к власти, отношения между США и Европой изменятся в ущерб ЕС.

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Ранее в этот день политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщил, что глава правительства направил письмо лидерам стран Евросоюза (ЕС), где изложил мирные предложения Будапешта по урегулированию украинского кризиса, а также рассказал, что бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп поддерживает идею дипломатического решения конфликта в отличие от нынешней администрации в Вашингтоне. В своем послании венгерский премьер-министр указал, что продолжит свою миротворческую миссию.

Позднее в Еврокомиссии (ЕК) не подтвердили, получила ли ее председатель Урсула фон дер Ляйен письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Отмечалось, что если послание Орбана было адресовано всем в ЕК, то фон дер Ляйен должна была его получить, ведь она является полноценным членом этой структуры.

Орбан посетил Киев и Москву, пытаясь найти точки соприкосновения для урегулирования кризиса на Украине. 2 июля глава венгерского правительства провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Орбан предложил украинскому лидеру обдумать возможность введения режима прекращения огня, который позволил бы начать переговоры с Россией, но эта идея не понравилась Зеленскому.

5 июля премьер Венгрии с делегацией посетил Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Орбан обсудил с российским лидером способы мирного разрешения украинского конфликта и прочие актуальные международные темы. Европейские политики на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС раскритиковали поездку главы венгерского правительства в РФ. Между Будапештом и Брюсселем много разногласий по различным вопросам, среди них и позиции по кризису на Украине.

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