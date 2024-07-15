В ЕК не подтвердили получение фон дер Ляйен письма Орбана с мирным планом

В Еврокомиссии (ЕК) не подтвердили, получила ли ее председатель Урсула фон дер Ляйен письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с его планом мирного урегулирования конфликта на Украине, эту информацию нужно проверить. Об этом 15 июля заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Эрик Мамер.

«Нам нужно будет проверить, получили ли мы это письмо. Я не буду спекулировать на тему, кому именно оно было направлено», — сказал Мамер, его выступление транслировалось аудиовизуальной службой ЕК.

Он добавил, что если послание Орбана было адресовано всем в ЕК, то фон дер Ляйен должна была его получить, ведь она является полноценным членом этой структуры.

Ранее в этот день политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сообщил, что глава правительства направил письмо лидерам стран Евросоюза (ЕС), где изложил мирные предложения Будапешта по урегулированию украинского кризиса, а также рассказал, что бывший американский лидер и кандидат в президенты США Дональд Трамп поддерживает идею дипломатического решения конфликта в отличие от нынешней администрации в Вашингтоне. В своем послании венгерский премьер-министр указал, что продолжит свою миротворческую миссию.

Орбан посетил Киев и Москву, пытаясь найти точки соприкосновения для урегулирования кризиса на Украине. 2 июля глава венгерского правительства провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, срок полномочий которого истек 20 мая. Орбан предложил украинскому лидеру обдумать возможность введения режима прекращения огня, который позволил бы начать переговоры с Россией, но эта идея не понравилась Зеленскому.

5 июля премьер Венгрии с делегацией посетил Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Орбан обсудил с российским лидером способы мирного разрешения украинского конфликта и прочие актуальные международные темы. Европейские политики на фоне начала председательства Венгрии в Совете ЕС раскритиковали поездку главы венгерского правительства в РФ. Между Будапештом и Брюсселем много разногласий по различным вопросам, среди них и позиции по кризису на Украине.