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Политолог предрек Украине печальные последствия от тандема Трампа и Вэнса

Политолог Зудин: тандем Трампа и Вэнса не принесет Украине ничего хорошего
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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Если бывший американский лидер Дональд Трамп снова станет президентом США, а сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс — вице президентом, то Украину ждут печальные последствия. Об этом 16 июля «Известиям» заявил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

Накануне Трамп выдвинул Вэнса кандидатом в вице-президенты США. Газета Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника написала, что Вэнс может стать катастрофой для Украины.

«Основанием для того, чтобы называть Вэнса катастрофой для Украины, служит то, что Вэнс придерживается очень сдержанного, скептического отношения к помощи Украине. И это отношение Вэнса коррелирует с отношением самого Трампа. В том числе по этой причине [президент США Джо] Байден назвал Вэнса клоном Трампа. Поэтому, по крайней мере, по украинской теме между Трампом и будущим вице-президентом различий нет. Это означает, что политика новой администрации в случае, если Трамп будет избран, в отношении Украины будет лишена противоречий, будет достаточно последовательной», — сказал Зудин.

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Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск поддержал выдвижение Вэнса на пост вице-президента США. Он похвалил Трампа за этот выбор.

Сенатор Вэнс неоднократно публично осуждал решения Байдена. Так, он назвал одобрение ударов Украины по территориям РФ безумным решением, которое приближает мир к масштабному конфликту. Он также призывал к ограничению дополнительной помощи Украине, подготовив законопроект, согласно которому поставки оружия на Украину и влияние Байдена на решение об этих поставках будут значительно ограничены. Кроме того, Вэнс положительно отзывался об интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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