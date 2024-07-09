Мировой премьер: о чем Путин и Моди говорили два дня

Российский президент Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди согласовали программу стратегического сотрудничества до 2030 года. Страны намерены к этому моменту достичь товарооборота в $100 млрд. Москва и Нью-Дели планируют совершенствовать сотрудничество, например, в сфере высоких технологий и сельском хозяйстве. Уже есть конкретные результаты кооперации двух стран в фармацевтике. На повестке, однако, был и украинский кризис — заявления Моди подтвердили нейтральную позицию азиатской страны и ее готовность способствовать мирному урегулированию конфликта.

Кто недоволен визитом Моди в Москву

Нарендра Моди прибыл с официальным визитом в Москву 8 июля — в этот день у лидеров прошла неформальная встреча в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Она продлилась около трех часов (по информации индийской стороны политики провели вместе четыре-пять часов).

За приездом политика пристально наблюдали многие акторы на международной арене. Речь идет не только о Китае или Пакистане (с лидерами этих стран Владимир Путин встретился 3 июля в Астане), с которыми у Индии есть территориальные споры, но и на Западе. Дело в том, что Вашингтон традиционно считался наиболее приоритетным партнером для Нью-Дели.

Тем не менее первый визит после прошедших парламентских выборов, который позволил Моди в третий раз занять пост премьера, он совершил в Москву.

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

И этот факт уже вызвал негодование в Госдепартаменте. Как заявил его официальный представитель Мэттью Миллер, «мы совершенно ясно выразили Индии нашу озабоченность по поводу их отношений с Россией», требуя от Нью-Дели выступать во время диалога с РФ за «суверенитет и территориальную целостность Украины».

Но общение Путина и Моди явно не проходило по американскому сценарию. «Побывать у друга дома — это, конечно, большая радость», — именно с этих слов начался диалог двух лидеров 8 июля, которые за последние 10 лет встречались, по подсчетам индийской стороны, 17 раз.

На следующий день политики вместе посетили павильон «Атом» на ВДНХ. При этом индийский премьер проявлял повышенный интерес к отдельным стендам. Не менее важна была и церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, в которой Моди принял участие без российского президента. В Кремле Путин также вручил гостю орден Святого апостола Андрея Первозванного — высшую госнаграду РФ — за укрепление дружеских отношений между двумя странами.

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Подобные мероприятия, которые на первый взгляд могут казаться обычной формальностью, на самом деле дали очень важный сигнал: Индия не изменила свое отношение к РФ после эскалации украинского кризиса, а международная изоляция России, на которую делали ставку на Западе, провалилась. Индия во внешней политике придерживается так называемой «стратегической автономии». В ее основе лежит взаимодействие со всеми странами, которые интересны Нью-Дели, заметил ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.

— А Россия — это проверенный партнер Индии. При этом не надо думать, что она настолько зависима от США, чтобы отказаться от диалога с Москвой. Нью-Дели достаточно успешно справляется с давлением Вашингтона, — сказал он «Известиям».

В совместном заявлении, которое было принято по итогам переговоров, лидеры отметили «продолжающееся укрепление и расширение особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией».

Развитие торговли между Россией и Индией

В центре внимания переговоров оказалась торгово-экономическая повестка. Главным итогом стала согласованная программа развития стратегических направлений сотрудничества до 2030 года, сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

Документ, который оформлен в виде еще одного заявления двух лидеров, касается, в частности, таких сфер, как сельское хозяйство, энергетика, промышленная кооперация и высокие технологии. К 2030-му страны намерены довести товарооборот до $100 млрд. Россия и Индия планирую нарастить грузооборот посредством запуска новых маршрутов международного транспортного коридора «Север – Юг», Северного морского пути, морской линии Владивосток – Ченнаи.

При этом уже сейчас наблюдается положительная динамика в торговле двух стран.

— В прошлом году товарооборот увеличился на 60%, даже больше — 66%. За I квартал текущего года прибавил еще 20%, — сказал Владимир Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Товарооборот РФ и Индии в 2023-2024 годах достиг почти $65 млрд, в первую очередь, благодаря активному сотрудничеству в сфере энергетики (импорт российской нефти Индией в июне показал второй по величине результат за всю историю — 2,13 млн баррелей в сутки; сейчас Москва и Нью-Дели обсуждают возможности поставок нефти, угля и СПГ по Севморпути).

С другой стороны, объем экспорта Индии в Россию составляет всего $4 млрд. На фоне дисбаланса в торговле и необходимости из-за санкций уходить от расчетов в долларах (70% товарооборота обслуживается в нацвалютах) возникла проблема «зависших» рупий. Еще в прошлом году министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что «в индийских банках накоплены миллиарды рупий, и нам необходимо использовать эти деньги, для этого рупии должны конвертироваться в другие валюты».

Однако конвертировать их весьма непросто, учитывая не только местные законодательные ограничения, но и тот факт, что в индийских банках не всегда хватает рублей. Впрочем, представители банковской сферы утверждают, что трудности удается решить, а российские импортеры и экспортеры даже заинтересованы в депозитах в индийской валюте. Отсутствие сложностей подтвердил 9 июля и Максим Орешкин, по словам которого, это «такой миф».

— Вы видите, какие объемы торговли. Если бы не было платежей, средства не проходили, то такие объемы торговли не были бы достигнуты.

Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Debarchan Chatterjee

Здесь идет планомерное развитие, шаг за шагом снимаются барьеры, активно используются национальные валюты, будут использоваться цифровые финансовые активы экономоператорами, — сказал Максим Орешкин, отвечая на вопрос «Известий».

Индия сейчас продолжает изучать, как продавать в Россию больше товаров, например, в сфере фармацевтики, сказал «Известиям» профессор политических наук и международных отношений Принстонского университета Атул Кохли.

Во время визита Моди деловые круги нашли общий язык как раз в этой сфере. В частности, Российский фонд прямых инвестиций и ведущая индийская компания в области производства медицинских изделий Polymed договорились о партнерстве для локализации производства на территории РФ изделий для гемодиализа. Кроме того, РФПИ совместно с партнерами вложит до 100 млрд рублей в российские компании, выходящие на индийский рынок.

Орешкин анонсировал сотрудничество Москвы и Нью-Дели в авиастроении. Также Москва и Нью-Дели договорились нарастить военно-техническое сотрудничество и производство запчастей и агрегатов в Индии.

Использование платежной системы «Мир» в Индии

Для упрощения торговли Москва и Нью-Дели изучают возможность использования индийской платежной системы RuPay в РФ и российской «Мир» в Индии. В настоящий момент есть договоренность о взаимодействии по линии центральных банков, уточнил Орешкин.

— Благодаря использованию национальных валют через системы, такие как RuPay и «Мир», обе страны не только облегчают финансовые транзакции, но и способствуют большей экономической независимости, — считает исполнительный директор Национального координационного центра международного делового сотрудничества Алексей Турундаев.

По его словам, новая система может работать «в закрытом режиме, потенциально ограничивая объем транзакций и проверку участников».

Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar

— При создании такой системы обеим странам нужно очень тщательно взвешивать все возможные риски, как с точки зрения возможных санкций, так и с точки зрения экономической безопасности и стабильности национальных экономик. Вместе с этим без появления такой системы достижение объема торговли между двумя странами в $100 млрд вряд ли возможно, — резюмировал эксперт.

Сложившаяся ситуация дает Москве и Нью-Дели возможность найти систематические решения, которые позволят преодолеть санкционные препятствия, добавил профессор Университета имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели Аджай Дубей.

— БРИКС+ не так уж далек от поиска альтернативных способов осуществления торговых и денежных операций в обход существующего доминирования доллара. Индия ощущает остроту этой проблемы и в значительной степени участвует в ее решении, — добавил он в беседе с «Известиями».

Путин и Моди обсудили украинский кризис

Переговоры не обошлись и без обсуждения украинского конфликта. При этом вопросы безопасности поднимали, прежде всего, в Ново-Огарево.

— У нас была возможность вчера в неформальной обстановке практически поговорить по всем вопросам. Я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам, в том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса и, конечно, прежде всего мирным путем, — сказал Владимир Путин 9 июля.

Индия, по словам Моди, готова к любому содействию для установления мира.

— Я услышал вашу позицию, ваши позитивные взгляды и мышления, и могу заверить, что Индия была всегда на стороне мира.

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

И я тогда послушал, я чувствовал оптимизм и возникли надежды на будущее, поэтому хочу вас за это поблагодарить, — подчеркнул Моди.

Индия занимает нейтральную позицию в этом конфликте. Нью-Дели выступает за его дипломатическое разрешение, заявляя о готовности поддержать только тот мирный план, который одобрят обе стороны конфликта — Москва и Киев.

По мнению Владимира Сотникова, Индия может предложить свою инициативу по решению украинского кризиса. У страны есть определенный опыт, учитывая сложные отношения с соседями, заметил он.

Позицию Индии хорошо демонстрирует тот факт, что она, например, в сентябре прошлого года воздержалась от голосования в Совбезе ООН по резолюции, которая осуждала присоединение четырех регионов к России.

С другой стороны, в СМИ ранее появилась информация о том, что ВСУ якобы получили доступ к индийским 155-мм артиллерийским снарядам, которые совместимы с самоходными гаубицами AHS Krab из Польши.

Фото: Global Look Press/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

В МИД Индии тогда заявили, что страна не отправляла никакие боеприпасы Киеву. Но, по информации газеты The Economic Time, Служба безопасности Индии расследует информацию о возможном ввозе снарядов в зону боевых действий через Словению или Польшу.

Кроме того, во время визита, по всей видимости, обсуждалось возвращение индийцев, которые оказались в рядах ВС РФ. По информации индийского NDTV, Моди поднял этот вопрос на встрече с российским президентом. В итоге, по сообщениям в СМИ, граждане Индии, проходящие службу в российской армии и участвующие в боевых действиях, будут уволены и возвращены домой.

В целом же Москва и Нью-Дели договорились развивать неделимую безопасность в Евразии и активизировать интеграционные процессы. Также стороны выразили приверженность усилиям по нераспространению ядерного оружия и призвали к реформе Совета Безопасности ООН и присоединению Индии к числу постоянных членов.