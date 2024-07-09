Мировой премьер: о чем Путин и Моди говорили два дня
Российский президент Владимир Путин и индийский премьер Нарендра Моди согласовали программу стратегического сотрудничества до 2030 года. Страны намерены к этому моменту достичь товарооборота в $100 млрд. Москва и Нью-Дели планируют совершенствовать сотрудничество, например, в сфере высоких технологий и сельском хозяйстве. Уже есть конкретные результаты кооперации двух стран в фармацевтике. На повестке, однако, был и украинский кризис — заявления Моди подтвердили нейтральную позицию азиатской страны и ее готовность способствовать мирному урегулированию конфликта.
Кто недоволен визитом Моди в Москву
Нарендра Моди прибыл с официальным визитом в Москву 8 июля — в этот день у лидеров прошла неформальная встреча в подмосковной резиденции Ново-Огарево. Она продлилась около трех часов (по информации индийской стороны политики провели вместе четыре-пять часов).
За приездом политика пристально наблюдали многие акторы на международной арене. Речь идет не только о Китае или Пакистане (с лидерами этих стран Владимир Путин встретился 3 июля в Астане), с которыми у Индии есть территориальные споры, но и на Западе. Дело в том, что Вашингтон традиционно считался наиболее приоритетным партнером для Нью-Дели.
Тем не менее первый визит после прошедших парламентских выборов, который позволил Моди в третий раз занять пост премьера, он совершил в Москву.
И этот факт уже вызвал негодование в Госдепартаменте. Как заявил его официальный представитель Мэттью Миллер, «мы совершенно ясно выразили Индии нашу озабоченность по поводу их отношений с Россией», требуя от Нью-Дели выступать во время диалога с РФ за «суверенитет и территориальную целостность Украины».
Но общение Путина и Моди явно не проходило по американскому сценарию. «Побывать у друга дома — это, конечно, большая радость», — именно с этих слов начался диалог двух лидеров 8 июля, которые за последние 10 лет встречались, по подсчетам индийской стороны, 17 раз.
На следующий день политики вместе посетили павильон «Атом» на ВДНХ. При этом индийский премьер проявлял повышенный интерес к отдельным стендам. Не менее важна была и церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, в которой Моди принял участие без российского президента. В Кремле Путин также вручил гостю орден Святого апостола Андрея Первозванного — высшую госнаграду РФ — за укрепление дружеских отношений между двумя странами.
Подобные мероприятия, которые на первый взгляд могут казаться обычной формальностью, на самом деле дали очень важный сигнал: Индия не изменила свое отношение к РФ после эскалации украинского кризиса, а международная изоляция России, на которую делали ставку на Западе, провалилась. Индия во внешней политике придерживается так называемой «стратегической автономии». В ее основе лежит взаимодействие со всеми странами, которые интересны Нью-Дели, заметил ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников.
— А Россия — это проверенный партнер Индии. При этом не надо думать, что она настолько зависима от США, чтобы отказаться от диалога с Москвой. Нью-Дели достаточно успешно справляется с давлением Вашингтона, — сказал он «Известиям».
В совместном заявлении, которое было принято по итогам переговоров, лидеры отметили «продолжающееся укрепление и расширение особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией».
Развитие торговли между Россией и Индией
В центре внимания переговоров оказалась торгово-экономическая повестка. Главным итогом стала согласованная программа развития стратегических направлений сотрудничества до 2030 года, сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
Документ, который оформлен в виде еще одного заявления двух лидеров, касается, в частности, таких сфер, как сельское хозяйство, энергетика, промышленная кооперация и высокие технологии. К 2030-му страны намерены довести товарооборот до $100 млрд. Россия и Индия планирую нарастить грузооборот посредством запуска новых маршрутов международного транспортного коридора «Север – Юг», Северного морского пути, морской линии Владивосток – Ченнаи.
При этом уже сейчас наблюдается положительная динамика в торговле двух стран.
— В прошлом году товарооборот увеличился на 60%, даже больше — 66%. За I квартал текущего года прибавил еще 20%, — сказал Владимир Путин.
Товарооборот РФ и Индии в 2023-2024 годах достиг почти $65 млрд, в первую очередь, благодаря активному сотрудничеству в сфере энергетики (импорт российской нефти Индией в июне показал второй по величине результат за всю историю — 2,13 млн баррелей в сутки; сейчас Москва и Нью-Дели обсуждают возможности поставок нефти, угля и СПГ по Севморпути).
С другой стороны, объем экспорта Индии в Россию составляет всего $4 млрд. На фоне дисбаланса в торговле и необходимости из-за санкций уходить от расчетов в долларах (70% товарооборота обслуживается в нацвалютах) возникла проблема «зависших» рупий. Еще в прошлом году министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что «в индийских банках накоплены миллиарды рупий, и нам необходимо использовать эти деньги, для этого рупии должны конвертироваться в другие валюты».
Однако конвертировать их весьма непросто, учитывая не только местные законодательные ограничения, но и тот факт, что в индийских банках не всегда хватает рублей. Впрочем, представители банковской сферы утверждают, что трудности удается решить, а российские импортеры и экспортеры даже заинтересованы в депозитах в индийской валюте. Отсутствие сложностей подтвердил 9 июля и Максим Орешкин, по словам которого, это «такой миф».
— Вы видите, какие объемы торговли. Если бы не было платежей, средства не проходили, то такие объемы торговли не были бы достигнуты.
Здесь идет планомерное развитие, шаг за шагом снимаются барьеры, активно используются национальные валюты, будут использоваться цифровые финансовые активы экономоператорами, — сказал Максим Орешкин, отвечая на вопрос «Известий».
Индия сейчас продолжает изучать, как продавать в Россию больше товаров, например, в сфере фармацевтики, сказал «Известиям» профессор политических наук и международных отношений Принстонского университета Атул Кохли.
Во время визита Моди деловые круги нашли общий язык как раз в этой сфере. В частности, Российский фонд прямых инвестиций и ведущая индийская компания в области производства медицинских изделий Polymed договорились о партнерстве для локализации производства на территории РФ изделий для гемодиализа. Кроме того, РФПИ совместно с партнерами вложит до 100 млрд рублей в российские компании, выходящие на индийский рынок.
Орешкин анонсировал сотрудничество Москвы и Нью-Дели в авиастроении. Также Москва и Нью-Дели договорились нарастить военно-техническое сотрудничество и производство запчастей и агрегатов в Индии.
Использование платежной системы «Мир» в Индии
Для упрощения торговли Москва и Нью-Дели изучают возможность использования индийской платежной системы RuPay в РФ и российской «Мир» в Индии. В настоящий момент есть договоренность о взаимодействии по линии центральных банков, уточнил Орешкин.
— Благодаря использованию национальных валют через системы, такие как RuPay и «Мир», обе страны не только облегчают финансовые транзакции, но и способствуют большей экономической независимости, — считает исполнительный директор Национального координационного центра международного делового сотрудничества Алексей Турундаев.
По его словам, новая система может работать «в закрытом режиме, потенциально ограничивая объем транзакций и проверку участников».
— При создании такой системы обеим странам нужно очень тщательно взвешивать все возможные риски, как с точки зрения возможных санкций, так и с точки зрения экономической безопасности и стабильности национальных экономик. Вместе с этим без появления такой системы достижение объема торговли между двумя странами в $100 млрд вряд ли возможно, — резюмировал эксперт.
Сложившаяся ситуация дает Москве и Нью-Дели возможность найти систематические решения, которые позволят преодолеть санкционные препятствия, добавил профессор Университета имени Джавахарлала Неру в Нью-Дели Аджай Дубей.
— БРИКС+ не так уж далек от поиска альтернативных способов осуществления торговых и денежных операций в обход существующего доминирования доллара. Индия ощущает остроту этой проблемы и в значительной степени участвует в ее решении, — добавил он в беседе с «Известиями».
Путин и Моди обсудили украинский кризис
Переговоры не обошлись и без обсуждения украинского конфликта. При этом вопросы безопасности поднимали, прежде всего, в Ново-Огарево.
— У нас была возможность вчера в неформальной обстановке практически поговорить по всем вопросам. Я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам, в том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса и, конечно, прежде всего мирным путем, — сказал Владимир Путин 9 июля.
Индия, по словам Моди, готова к любому содействию для установления мира.
— Я услышал вашу позицию, ваши позитивные взгляды и мышления, и могу заверить, что Индия была всегда на стороне мира.
И я тогда послушал, я чувствовал оптимизм и возникли надежды на будущее, поэтому хочу вас за это поблагодарить, — подчеркнул Моди.
Индия занимает нейтральную позицию в этом конфликте. Нью-Дели выступает за его дипломатическое разрешение, заявляя о готовности поддержать только тот мирный план, который одобрят обе стороны конфликта — Москва и Киев.
По мнению Владимира Сотникова, Индия может предложить свою инициативу по решению украинского кризиса. У страны есть определенный опыт, учитывая сложные отношения с соседями, заметил он.
Позицию Индии хорошо демонстрирует тот факт, что она, например, в сентябре прошлого года воздержалась от голосования в Совбезе ООН по резолюции, которая осуждала присоединение четырех регионов к России.
С другой стороны, в СМИ ранее появилась информация о том, что ВСУ якобы получили доступ к индийским 155-мм артиллерийским снарядам, которые совместимы с самоходными гаубицами AHS Krab из Польши.
В МИД Индии тогда заявили, что страна не отправляла никакие боеприпасы Киеву. Но, по информации газеты The Economic Time, Служба безопасности Индии расследует информацию о возможном ввозе снарядов в зону боевых действий через Словению или Польшу.
Кроме того, во время визита, по всей видимости, обсуждалось возвращение индийцев, которые оказались в рядах ВС РФ. По информации индийского NDTV, Моди поднял этот вопрос на встрече с российским президентом. В итоге, по сообщениям в СМИ, граждане Индии, проходящие службу в российской армии и участвующие в боевых действиях, будут уволены и возвращены домой.
В целом же Москва и Нью-Дели договорились развивать неделимую безопасность в Евразии и активизировать интеграционные процессы. Также стороны выразили приверженность усилиям по нераспространению ядерного оружия и призвали к реформе Совета Безопасности ООН и присоединению Индии к числу постоянных членов.