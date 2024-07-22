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После покушения рейтинг одобрения Трампа достиг максимума

Рейтинг одобрения Трампа дошел до максимума за четыре года
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Рейтинг популярности кандидата в президенты США Дональда Трампа достиг четырехлетнего максимума на фоне покушения. Об этом 21 июля стало известно из результатов опроса Ipsos.

Всего было опрошено 1141 американцев возрастом от 18 лет. По результатам рейтинг Трампа вырос до 40%, что стало для него новым высочайшим показателем: за последние четыре года он получал около 30%. Однако выяснилось, что 51% опрошенных относятся к нему негативно. Колонку «против всех» в опросе отметило около 15% респондентов.

Также отмечается, что рейтинг вице-президента США Камалы Харрис, которая была объявлена потенциальным кандидатом от демократов 21 июля, имеет рейтинг одобрения 35%. и рейтинг неодобрения 46%.

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Байден отказался от участия в президентской гонке 21 июля. Президент США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Однако позднее сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки.

Тогда же вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Отмечается, что данное заявление было сделано со стороны предвыборного штаба Байдена – Харрис, а не Белого дома.

Позднее Федеральная избирательная комиссия США получила уведомление о смене кандидатов от Демократической партии. Соответствующий документ был опубликован на сайте избиркома. В нем также отмечается, что на данный момент в заявления кандидатов на пост президента вносятся соответствующие изменения. Также после этого сообщалось, что предвыборный штаб президента США Джо Байдена официально переименовали в «Харрис в президенты».

В свою очередь, политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» выразил мнение о том, что Харрис вовсе не нужна эта предвыборная гонка, так как в случае вероятного проигрыша она может поставить под сомнение губернаторство вице-президента в штате Калифорния. Также политолог заявил, что вероятной причиной ухода Байдена с поста являются проблемы со здоровьем.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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