Джо Байден отказался от участия в президентской гонке

Действующий американский лидер Джо Байден в воскресенье, 21 июля, отказался от участия в президентской гонке как кандидат от Демократической партии. Об этом он сообщил на странице в социальной сети X (бывш. Twitter, заблокирован в РФ).

«Для меня было величайшей честью в моей жизни быть вашим президентом. Хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны будет правильнее, если я снимусь и сосредоточусь на выполнении своих обязанностей президента в течение оставшегося срока», — сказал Байден.

Президент США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании.

При этом ранее в этот день представитель предвыборного штаба политика Седрик Ричмонд рассказал, что Байден принял решение не выходить из президентской гонки.

20 июля стало известно, что уже более полусотни экс-чиновников призвали Байдена выйти из гонки. В письме бывшие госслужащие также поблагодарили Байдена за его работу и отметили, что сейчас его репутация находится под серьезной угрозой. До этого, 19 июля, телеканал CNN сообщил, что группа членов Демократической партии начала запуск телевизионной рекламной кампании, в которой они выступили с призывом к Байдену выйти из гонки.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.