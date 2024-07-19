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CNN узнал о запуске демократами рекламы с призывом к Байдену выйти из гонки

CNN: демократы запускают рекламу на ТВ с призывом к Байдену выйти из гонки
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Фото: EPA/ТАСС/CYNDI ELLEDGE
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Группа членов Демократической партии США начала запуск телевизионной рекламной кампании, в которой они выступили с призывом к действующему американскому лидеру Джо Байдену выйти из президентской гонки. Об этом 19 июля сообщил телеканал CNN.

Так, по информации телеканала, недавно учрежденный комитет под названием Pass The Torch («Передай эстафету») объявил в этот день, что запускает новую телевизионную рекламу на канале MSNBC, чтобы убедить Байдена уступить место другому кандидату от Демократической партии. Телеканал узнал, что в планах у демократов размещать рекламу на постоянной основе.

«Мы планируем продолжать до тех пор, пока не услышим объявление о том, что он собирается поступить правильно и уйти в отставку. Надеюсь, мы сможем снять рекламу с эфира в самом ближайшем будущем», — привел телеканал слова соучредителя группы Аарона Регунберга.

Отмечается, что в ролике несколько человек прямо на камеру благодарят Байдена за победу над экс-главой Белого дома Дональдом Трампом в 2020 году, благодаря которой «была спасена демократия», а также просят действующего американского лидера показать себя достойным главой государства и освободить место для кандидата, у которого получится не допустить победы Трампа в ноябре.

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При этом ранее в этот же день председатель предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон отметил, что он планирует продолжить свою избирательную кампанию на следующей неделе. Диллон также раскритиковал лидеров Демократической партии за то, что они слишком сосредоточены на своем политическом будущем, а не на вкладе Байдена. По его словам, предвыборная кампания нынешнего главы Белого дома рассчитана на жесткую конкуренцию.

Тогда же телеканал NBC сообщил, что члены семьи Байдена обсуждают план по его выходу из предвыборной кампании. По их мнению, если Байден решит пойти на этот шаг, во что всё больше верят некоторые из его ближайших союзников, он должен поставить партию в наилучшее положение для победы над Трампом. Однако в Белом доме опровергли эти заявления.

Накануне, 18 июля, бывший президент США Барак Обама, по данным издания The Washington Post, заявил в частном разговоре, что шансы Байдена на победу на выборах, запланированных на ноябрь 2024 года, значительно сократились, поэтому ему следует пересмотреть вопрос о своем участии в гонке. Также в тот день стало известно, что у Байдена легкие симптомы коронавируса, президент находится на самоизоляции в штате Дэлавер.

Также сообщалось о намерении демократов перенести голосования по кандидатуре Байдена на выборах. По данным газеты The New York Times, сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер и лидер меньшинства палаты представителей США Хаким Джеффрис убедили партийных чиновников отложить процесс выдвижения Байдена на неделю, «продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры».

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал действующего президента Соединенных Штатов не участвовать в президентской гонке. Затем сообщалось, что влиятельные спонсоры демократов и гражданские лидеры написали Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах главы государства, послание подписали 168 человек.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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