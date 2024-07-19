Надо обкашлять: как ковид Байдена повлияет на предвыборную гонку

Президент США заболел коронавирусом. Следующие несколько дней он проведет в своей резиденции в Делавэре, где будет работать удаленно. Между тем после небольшой паузы, вызванной покушением на Трампа, давление на Байдена вновь вернулось на прежний уровень. Теперь о необходимости его замены начали высказываться уже и влиятельные персоны Демпартии, всего несколько недель назад заявлявшие о своей лояльности. Над чем думают в команде президента, выяснили «Известия».

Жена сказала: «Останься»

О том, что у Байдена нашли COVID-19, стало известно в среду вечером, незадолго до крайне важного для него мероприятия, конференции UnidosUS в Лас-Вегасе. Эта организация — одна из самых влиятельных американских НКО, занимающаяся продвижением интересов иммигрантов-латиноамериканцев.

За несколько часов до заявления Белого дома о болезни главы государства член палаты представителей от Калифорнии и глава ее комитета по разведке Адам Шифф (тот самый, кто активней остальных продвигал сюжет о «российском вмешательстве») призвал Байдена прислушаться к голосу партии.

«Хотя решение о выходе из предвыборной кампании принадлежит только президенту Байдену, я считаю, что ему пора передать эстафету. И, поступив таким образом, он сохранит свое лидерское наследие, позволив нам победить Дональда Трампа на предстоящих выборах. Но не сомневайтесь: кого бы ни выдвинула наша партия или если кандидатура останется за президентом, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь [нашему кандидату] добиться успеха», — приводит слова конгрессмена Los Angeles Times.

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS/Leah Millis

Несмотря на обычное для себя отсутствие конкретных формулировок, Шифф прекрасно осведомлен о позиции старших товарищей по партии. Собственно, они и сами чуть ранее донесли ее до президента. ABC сообщает о встрече Байдена с лидером демократического большинства в сенате Чаком Шумером. Тот в отличие от Шиффа не сторонник обтекаемых формулировок, в откровенной беседе один на один «решительно доказал президенту, что было бы лучше, если бы он снял свою кандидатуру». Как пишут американские СМИ, на тех же позициях стоит и лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис.

В отличие от конгрессменов, до сих пор мало высказывающихся публично, Белый дом прокомментировал встречу. Его представитель Эндрю Бейтс сообщил Fox News Digital, что Байден «передал обоим лидерам (Шумеру и Джеффрису. — Ред.), что он является кандидатом от партии, планирует победить и надеется поработать с ними обоими, чтобы утвердить свою программу на 100 дней, направленную на помощь работающим семьям».

Как пишет CNN, отдельный разговор у президента состоялся с бывшим спикером палаты представителей Нэнси Пелоси. Она сообщила Байдену о том, что, согласно опросам, он не сможет победить Трампа, а его дальнейшее участие в кампании нанесет вред интересам партии и ее позициям в конгрессе. Байден же, как сообщается, ответил, что видел опросы, в которых побеждает он.

Фото: REUTERS/Katherine KY Cheng/SOPA Images/Sipa USA

Между тем единственная (если не считать божественного вмешательства, как сказал сам президент) причина, по которой Байден согласится выйти из гонки, по его собственным словам, — вердикт врачей. «Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема», — сказал он в интервью ABC.

Сразу после отъезда президента в Делавэр появилась информация о том, что весь разыгрываемый администрацией «мини-ковид-спектакль» является подготовкой к заявлению об отзыве своей кандидатуры. The Daily Beast даже сообщило о наличии черновика прощальной речи, который, по заявлению издания, был подготовлен одним из крупных доноров Демпартии.

Обама за занавесом

До выборов 110 дней, до партийной конференции, где будет избран кандидат от демократов, — ровно месяц. Для внутрипартийных баталий времени не осталось, поэтому Камала Харрис ожидаемо поднялась в рейтингах наиболее вероятных кандидатов. Newsweek пишет о том, что, согласно топ-листу букмекеров, вице-президент США имеет 45% вероятности быть избранной кандидатом от Демократической партии.

В то же время The Washington Post вновь со ссылкой на анонимные источники сообщил о том, что покровитель Камалы Харрис, Барак Обама, считает, что Байдену необходимо подумать о «жизнеспособности» его кандидатуры. 44-й президент США, как пишет издание, в кулуарных беседах заявляет, что политическое будущее Байдена должно определяться только самим Байденом, однако сейчас речь идет о том, какое наследие после себя оставляет действующий глава государства.

Фото: REUTERS/Larry Downing

Выход из кампании по причине коронавируса позволит Байдену сохранить лицо, отмечает эксперт клуба «Валдай», заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

— Это как минимум элегантная попытка оттянуть момент принятия решения, как максимум — подготовить себе почву для возможного выхода из президентской гонки. Замечание о «врачах» и «диагнозе», сделанное впервые, в этом смысле неслучайно. Как мы видим, давление, которое оказывается сейчас на Байдена, по-видимому, возымело эффект. Ковид, как мы знаем, может вызывать осложнения, особенно у пожилых людей. Есть вероятность, что президент на это и сошлется. Таким образом, он уйдет не из-за деменции, которую у него так долго подозревают, а из-за форс-мажора. Впрочем, уйти под давлением — значит потерять лицо. Уйти после паузы, вызванной коронавирусом, с точки зрения имиджа куда достойнее, — заключил эксперт.