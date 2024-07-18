Ковид у Байдена: президент США в третий раз заболел инфекцией

Президент США Джо Байден заразился коронавирусом и не сможет посетить ежегодную конференцию UNIDOSUS в Лас-Вегасе. Об этом 17 июля сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом действующий лидер США продолжит выполнять свои обязанности в полной мере, находясь на самоизоляции. Байден — самый возрастной президент в истории США, его состояние регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства граждан на фоне предстоящих выборов. Подробности — в материале «Известий».

Джо Байден снова заболел коронавирусом

О том, что нынешний лидер США и кандидат в президенты Джо Байден заразился инфекцией COVID-19, стало известно в среду, 17 июля. «Ранее сегодня, после своего первого мероприятия в Лас-Вегасе, президент Байден получил положительный результат на COVID-19. Он прошел вакцинацию и усиленную терапию, у него наблюдаются легкие симптомы. Он вернется в Делавэр, где самоизолируется в своем доме», — говорится в официальном заявлении Белого дома.

Среди симптомов коронавирусной инфекции лечащий врач Джо Байдена выделил насморк, кашель и общее недомогание. «Сегодня днем я сдал положительный тест на коронавирус, но чувствую себя хорошо и благодарю всех за добрые пожелания», — написал лидер США в социальной сети X (бывший Twitter).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

На данный момент президенту США 81 год и это уже третий раз, когда он заболевает коронавирусной инфекцией. Впервые положительный тест на COVID-19 Байден получил в июле 2022 года, а через 10 дней после полного курса вакцинации тест вновь продемонстрировал положительный результат. Отрицательный тест на COVID-19 президенту пришел только 7 августа.

При этом американские СМИ продолжают давление на Байдена, вынуждая его отказаться от президентской гонки. Статьи на эту тему вышли сразу в нескольких ведущих изданиях, среди которых The New York Times и Los Angeles Times. Также там высказывается мысль, что уход президента США на больничный может стать первым шагом к смене кандидата от демократов.

Байден не дотянет до конца второго срока?

Джо Байден вступил в должность президента США 21 января 2021 года в возрасте 78 лет, он является самым возрастным президентом в истории США. В случае переизбрания в конце второго срока Байдену исполнится 86 лет. Согласно опросу JL Partners, опубликованному в The Sun, примерно 40% избирателей США опасаются, что Байден умрет во время второго президентского срока.

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Главы стран-участниц «Большой семерки» (G7) высказывают сомнения, что нынешний лидер США Джо Байден сможет управлять страной в случае переизбрания на президентский пост по результатам выборов в ноябре. Об этом 10 июля написало издание Washington Post. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, как и семья действующего президента, напротив, уверены, что Байден способен полностью отработать второй президентский срок. Свои слова они подкрепляют прогнозами врачей.

Фото: Global Look Press/Aimee Dilger

Накануне лидер США, чью репутацию подкосили провальные дебаты с Дональдом Трампом, заявил, что покинет президентскую гонку, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем. «Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы врачи пришли и сказали, что у вас такая-то и такая-то проблема», — процитировал Fox News слова Байдена по поводу его возможного выхода из президентской гонки. Также Байден добавил, что «единственное, что приносит возраст, — это немного мудрости».

Избиратели США и мировые СМИ на протяжении долгого времени замечают, как Байден в силу возраста не справляется со своими обязанности. Например, на заседании саммита 11 июля он назвал украинского коллегу Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, именем российского лидера Владимира Путина. Помимо этого, тогда же Байден допустил еще одну оговорку, заявив, что никогда не выбрал бы себе вице-президента лучше, чем экс-глава Белого дома Дональд Трамп. На это 45-й президент США тут же отреагировал в своей социальной сети фразой «отличная работа, Джо».

Президент США Джо Байден во время юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне Фото: REUTERS/Yves Herman

16 июня бывший президент США Барак Обама был вынужден увести Байдена со сцены на мероприятии по сбору средств для его избирательной компании. Дело в том, что в какой-то момент лидер США застыл на сцене с улыбкой, после чего Обама взял его под руку и увел со сцены.

Ранее, 1 июня, во время вручения дипломов выпускникам академии BBC, глава государства споткнулся и упал на колено. Состояние здоровья 81-летнего кандидата в президенты регулярно вызывает обеспокоенность у публики.

А в 2021 году избранный президент оконфузился в присутствии жены принца Чарльза Камиллы на саммите по глобальным изменениям климата. Во время светской беседы на приеме с герцогиней Корнуольской 78-летний американский президент «пустил ветры», заставив супругу принца Чарльза покраснеть.

Провал Байдена на дебатах с Трампом

Первые телевизионные дебаты между кандидатами в президенты США Байденом и Трампом состоялись 27 июня. Последний в ходе дебатов указал на невнятную речь действующего лидера. Телеканал NBC назвал выступление Байдена на дебатах коллективным самоубийством демократов и гвоздем в политическом гробу. Так, во время своего выступления Байден заявил, что в США проживают «тысячи триллионеров», но тут же исправился — речь шла о миллиардерах, которые платят 8,2% налогов. Действующий лидер государства регулярно оговаривается во время своих выступлений.

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По мнению журналистов, у американского лидера во время дебатов наблюдались проблемы с речью, а в моменты молчания он смотрел куда-то вдаль, нападения Трампа часто оставлял без ответа и должного внимания. Телекомпания CNN по итогам дебатов провела опрос, согласно которому победу одержал Трамп — больше половины респондентов отдали голос в его пользу. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 3 июля объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она также исключила отказ Байдена от участия в выборах, но признала, что вопросы американцев после выступления справедливы.

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Колумнист газеты The New York Times, двукратный лауреат Пулитцеровской премии Николас Кристоф высказал мнение, что Байдену нужно выйти из президентской гонки, если он не хочет допустить победы республиканца.