NYT сообщила о переносе голосования по кандидатуре Байдена на выборах

Демократическая партия США отложила процесс выдвижения кандидатуры действующего американского президента Джо Байдена на выборы главы государства на неделю. Об этом 18 июля сообщила газета The New York Times.

По данным издания, два ведущих демократа конгресса — сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер и лидер меньшинства палаты представителей США Хаким Джеффрис — в частном порядке сказали Байдену о глубокой обеспокоенности его шансами на выборах в ноябре, а также судьбами кандидатов в палату представителей и сенат в случае, если он останется первым в списке. Они убедили партийных чиновников отложить процесс выдвижения Байдена на неделю, «продлив дебаты о жизнеспособности его кандидатуры».

По словам представителя Белого дома Эндрю Бейтса, Байден заявил в беседе с Шумером и Джеффрисом, что планирует победить.

Кроме того, близкий к президенту источник сообщил NYT, что Байден «готов слушать» призывы соратников выйти из президентской гонки, однако нельзя сказать, что он откликается на эти советы.

Ранее в этот день спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон назвал Байдена непригодным для президентства. Он отметил, что не знает способа, по которому демократы могут просто «взмахнуть волшебной палочкой и заставить всё это исчезнуть», не нарушив устои. Также лидер демократов в сенате США Чак Шумер в личном разговоре призвал Байдена выйти из предвыборной гонки. Влиятельные спонсоры демократов и гражданские лидеры написали Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах главы государства, послание подписали 168 человек.

Кроме того, Байден в третий раз заразился коронавирусом и не смог посетить ежегодную конференцию UnidosUS в Лас-Вегасе. Об этом 17 июля сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Байден продолжит выполнять все свои обязанности в полной мере во время самоизоляции, заверила она.

В этот день экс-президент США Барак Обама, по данным издания The Washington Post, заявил в частном разговоре, что шансы Байдена на победу на выборах, запланированных на ноябрь 2024 года, значительно сократились, поэтому ему следует пересмотреть вопрос о своем участии в гонке.

До этого СМИ назвали вице-президента США Камалу Харрис фаворитом на замену Байдену. В свою очередь, некоторые из букмекеров подсчитали, что шансы вице-президента победить на выборах в случае номинации вдвое выше, чем у нынешнего главы государства.

До этого, 27 июня, состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.