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Спикер палаты представителей США назвал Байдена непригодным для президентства

Спикер палаты представителей США не считает Байдена пригодным к роли президента
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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Президент США Джо Байден не подходит на роль главы Белого дома. Об этом 18 июля заявил спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон.

«Я не считаю, что он (Байден. — Ред.) пригоден на эту роль на данный момент», — сказал он в интервью газете Politico, размещенному на YouTube-канале издания.

Джонсон также заявил, что замена Байдена на другого кандидата в президенты от Демократической партии США будет нарушением традиций и законов страны. Он отметил, что не знает способа, по которому демократы могут просто «взмахнуть волшебной палочкой и заставить всё это исчезнуть», не нарушив устои.

По словам Джонсона, демократы столкнутся с юридическими трудностями, если попытаются заменить Байдена.

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Ранее, 27 июня, состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал действующего президента Соединенных Штатов не участвовать в президентской гонке. Затем сообщалось, что влиятельные спонсоры демократов и гражданские лидеры написали Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах главы государства, послание подписали 168 человек.

Однако 8 июля глава Белого дома написал письмо, адресованное демократам и опубликованное газетой The New York Times, в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. При этом 16 июля Байден заявил, что откажется от выборов в случае проблем со здоровьем.

Позднее, 18 июля, экс-президент США Барак Обама, по данным издания The Washington Post, заявил в частном разговоре, что шансы Байдена на победу на выборах, запланированных на ноябрь 2024 года, значительно сократились, поэтому ему следует пересмотреть вопрос о своем участии в гонке. При этом, по данным Newsweek, букмекерское агентство Polymarket провело опросы, согласно которым шанс выдвижения Харрис составляет 45%, тогда как у действующего Байдена только 40%.

Также телеканал ABC сообщил, что лидер демократов в сенате США Чак Шумер в личном разговоре призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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