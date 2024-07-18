Спикер палаты представителей США назвал Байдена непригодным для президентства
Президент США Джо Байден не подходит на роль главы Белого дома. Об этом 18 июля заявил спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон.
«Я не считаю, что он (Байден. — Ред.) пригоден на эту роль на данный момент», — сказал он в интервью газете Politico, размещенному на YouTube-канале издания.
Джонсон также заявил, что замена Байдена на другого кандидата в президенты от Демократической партии США будет нарушением традиций и законов страны. Он отметил, что не знает способа, по которому демократы могут просто «взмахнуть волшебной палочкой и заставить всё это исчезнуть», не нарушив устои.
По словам Джонсона, демократы столкнутся с юридическими трудностями, если попытаются заменить Байдена.
Ранее, 27 июня, состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.
Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.
Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал действующего президента Соединенных Штатов не участвовать в президентской гонке. Затем сообщалось, что влиятельные спонсоры демократов и гражданские лидеры написали Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах главы государства, послание подписали 168 человек.
Однако 8 июля глава Белого дома написал письмо, адресованное демократам и опубликованное газетой The New York Times, в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. При этом 16 июля Байден заявил, что откажется от выборов в случае проблем со здоровьем.
Позднее, 18 июля, экс-президент США Барак Обама, по данным издания The Washington Post, заявил в частном разговоре, что шансы Байдена на победу на выборах, запланированных на ноябрь 2024 года, значительно сократились, поэтому ему следует пересмотреть вопрос о своем участии в гонке. При этом, по данным Newsweek, букмекерское агентство Polymarket провело опросы, согласно которым шанс выдвижения Харрис составляет 45%, тогда как у действующего Байдена только 40%.
Также телеканал ABC сообщил, что лидер демократов в сенате США Чак Шумер в личном разговоре призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.