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Байден сообщил о готовности отказаться от выборов в случае проблем со здоровьем

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Действующий лидер США и кандидат на пост главы государства Джо Байден заявил, что выйдет из президентской гонки в том случае, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем. Об этом 16 июля он сказал в интервью телеканалу BET.

«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы врачи пришли и сказали, что у вас такая-то и такая-то проблема», — привел телеканал Fox News слова Байдена по поводу его возможного выхода из президентской гонки.

Он заявил, что допустил «серьезную ошибку» в ходе дебатов. Президент США отметил, что в его планах было быть «переходным кандидатом» и «передать это кому-то другому», однако он, по его словам, не мог предположить, что «всё станет настолько противоречивым».

Также Байден добавил, что «единственное, что приносит возраст, — это немного мудрости».

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Нынешний лидер США Джо Байден неоднократно путался во время публичных выступлений. Так, например, на заседании саммита 11 июля он назвал украинского коллегу Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, именем российского лидера Владимира Путина. Помимо этого, тогда же Байден допустил еще одну оговорку, заявив, что никогда не выбрал бы себе вице-президента лучше, чем экс-глава Белого дома Дональд Трамп. На это 45-й президент США тут же отреагировал в своей соцсети фразой «отличная работа, Джо».

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 3 июля объяснила поведение Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она также исключила отказ Байдена от участия в выборах, но признала, что вопросы американцев после выступления справедливы.

Затем, 5 июля, сообщалось, что влиятельные спонсоры демократов и гражданские лидеры написали Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах главы государства, послание подписали 168 человек.

Однако 8 июля глава Белого дома написал письмо, адресованное демократам и опубликованное газетой The New York Times, в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он добавил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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