Бизнесмены в США написали письмо Байдену с призывом сняться с выборов

Влиятельные спонсоры демократов, представители бизнеса и гражданские лидеры написали президенту США Джо Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах главы государства в ноябре 2024 года, послание подписали 168 человек. Об этом 5 июля сообщила газета The Washington Post (WP).

«Мы убедительно просим вас снять свою кандидатуру на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей страны», — говорится в письме.

Там Байдена благодарят за десятилетия его государственной службы, а также в тексте перечислены угрозы, стоящие перед США: глобальная и внутренняя политическая нестабильность, капитализм, риск потери союзников и ущемление прав женщин и других уязвимых групп. Авторы письма указали на опасность возвращения в Белый дом бывшего президента, кандидата-республиканца Дональда Трампа.

В послании говорится, что США сейчас переживают знаменательный момент истории, и действующему лидеру сейчас стоит «закрепить свое наследие, передав факел». Неназванный источник газеты рассказал, что, помимо Байдена, письмо доставили нескольким его советникам.

Инициатива подготовить такое послание исходила от объединения Leadership Now Project, созданного в 2018 году на фоне усилившихся в США опасений перед угрозами нормам демократии. Лидер этой организации Даниэлла Баллу-Аарес работала в администрации 44-го американского лидера Барака Обамы. WP приводит ее заявление о том, что возможная победа Трампа на президентских выборах несет риски для национальной безопасности и экономики США, а Байден в его состоянии сейчас, скорее всего, проиграет выборы. Баллу-Аарес также рассказала, что ее объединение работает с представителями Белого дома для того, чтобы все эти опасения стали известны широкой публике.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что союзники Байдена за рубежом стали всё больше говорить о его возрастных проблемах и выступать за замену кандидата от Демократической партии на президентских выборах. Агентство также обратило внимание, что европейские политики не верят в возможность победы Байдена, а возвращение Трампа к власти вызывает у них тревогу.

В тот же день американский лидер признал, что «облажался» на предвыборных дебатах с Трампом, прошедших 27 июня, но призвал граждан США оценивать его работу на президентском посту в течение трех с половиной лет, а не эти «90 минут на сцене». Трамп тогда же предположил, что после неудачного выступления 27 июня Байден откажется от участия в предвыборной гонке и от демократов на пост американского лидера будет претендовать вице-президент США Камала Харрис.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер 3 июля объяснила бледное выступление Байдена на дебатах простудой и джетлагом. Она также заявила, что отказа действующего президента от участия в выборах ожидать не стоит.

Телеканал CNN, ставший 27 июня площадкой для дебатов Байдена и Трампа, тогда сообщил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего американского лидера. Один из бывших сотрудников его администрации отметил, что президент «выглядел и звучал ужасно», а говорил несвязно.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.