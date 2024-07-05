Байдена всё громче просят на выход из президентской гонки. Детали

Президент США Джо Байден, баллотирующийся на пост главы государства от Демократической партии, на днях прошел медобследование и совершенно здоров. По крайней мере, так заявил сам 81-летний политик, добавив, что не собирается выходить из гонки. При этом многие высокопоставленные демократы и их спонсоры обеспокоены как состоянием президента, так и его способностью победить на выборах. А потому голоса, призывающие к замене кандидата, звучат всё громче. «Известия» разбирают, помешает ли неуверенное выступление на дебатах участию в президентской гонке.

В каком состоянии находится Байден

• С начала 2024 года в США усилились опасения по поводу состояния ментального здоровья президента страны Джо Байдена. Так, до дебатов он провел 11 митингов в рамках избирательной кампании, и лишь на трех из них говорил дольше 30 минут. Один из них был 7 марта, когда Байден говорил более часа. При этом его оппонент Дональд Трамп всегда проводит митинги продолжительностью от часа до двух.

• Примечательно, что в феврале спецпрокурор Роберт Хур, который подготовил доклад по делу о небезопасном хранении президентом секретных документов, не стал рекомендовать передавать дело в суд, обосновав это тем, что Байден — «приятный пожилой человек с плохой памятью», и жюри вряд ли признает его виновным, так как он уже не будет обладать силой воли, необходимой для совершения серьезного преступления. Тогда многие жители США были возмущены тем, что Байдена посчитали слишком старым для передачи его дела в суд, но вполне подходящим для управления государством.

• Имидж Байдена долгое время держался на его значительном политическом опыте, ясных, четких суждениях и на безусловной поддержке со стороны Демократической партии, и это при том, что сомнения насчет его возраста и состояния здоровья высказывались еще во время предвыборной кампании – 2020. Однако, как во время избирательной кампании, которая пришлась на разгар пандемии COVID-19, так и во время президентства, Байден довольно редко контактировал с прессой. Так, свою первую пресс-конференцию в должности главы Белого дома он дал лишь спустя три месяца после выборов, при этом в целом за первые два года он провел их 54. Трамп за два года в должности дал 202 пресс-конференции, Барак Обама — 275.

• Правые журналисты отмечают, что потрясение, которое вызвало слабое выступление Байдена на дебатах, было связано именно с непубличностью президента. Теперь же не только сотрудники СМИ, но и депутаты конгресса, спонсоры и члены руководства Демократической партии настоятельно рекомендуют главе государства выйти из гонки. Более того, сразу семь высокопоставленных источников Reuters сообщают, что наиболее вероятным кандидатом на замену станет вице-президент Камала Харрис, хотя еще в конце прошлой недели ее называли наименее желанной кандидатурой из-за низкого рейтинга. В том, что соперничать придется именно с нею, уверен и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Подробнее о том, как проваленные дебаты привели к партийному кризису в США, мы рассказывали здесь.

• Сам Байден заявил, что не планирует выходить из гонки. Более других его в этом поддерживает его жена Джил. Вину за проваленные дебаты его приближенные переложили на нескольких сотрудников аппарата президента, которые «неправильно подготовили» главу государства, так и на модераторов CNN (телеканала, сильнее других левых СМИ приверженного демократической повестке), которые якобы не смогли проверить утверждения, которые в ходе дебатов высказывал Трамп, а также не сказали Байдену, какая камера будет его снимать во время речи оппонента.

Действительно ли Байден выйдет из гонки

• В настоящее время в Вашингтоне идут активные обсуждения будущего кандидатуры Байдена на выборах президента и, учитывая сильное давление, высока вероятность того, что вопрос будет решен в течение нескольких дней — в этом сходятся источники разных американских изданий. Однако маловероятно, что решен он будет в пользу замены, так как это чревато не только крупными рисками, но и процедурными сложностями. Фактически, провести замену можно только при условии, что Джо Байден добровольно откажется от борьбы за кресло президента. Пока он таких намерений не высказывает.

• После дебатов Байден провел два гораздо более успешных выступления, хоть и пользовался на них телесуфлером. Даже если он решит выйти из гонки, для него крайне важно выбрать момент, чтобы десятилетия успешной политической карьеры не запомнились одним провалом. Пока же рейтинг действующего главы государства падает: так, за несколько дней, прошедших после дебатов, Трамп увеличил свой средний отрыв с 1,5 процентных пункта до 6. При этом, по данным CBS News Poll, доля избирателей, которые считают, что Байден слишком стар и не должен баллотироваться, увеличилась до 72% по сравнению с 65% в начале июня. Считают, что он может принимать участие в гонке, 27% избирателей против 35% в начале месяца. Процент избирателей-демократов, который считают, что Байдену не стоит принимать участия в гонке, вырос с 36 до 46%.