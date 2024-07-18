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СМИ узнали о призыве лидера демократов к Байдену отказаться от участия в выборах

ABC: лидер демократов в сенате Шумер призвал Байдена выйти из гонки
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Фото: REUTERS/Rebecca cook
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Лидер демократов в сенате США Чак Шумер в личном разговоре призвал нынешнего американского лидера Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Об этом 18 июля сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

Как уточнял телеканал, встреча состоялась 13 июля в резиденции американского президента в штате Делавэр.

«Шумер убедительно изложил свою точку зрения, что для Байдена, для Демократической партии и для страны будет лучше, если глава Белого дома выйдет из президентской гонки», — сообщил корреспондент ABC Джонатан Карл.

Журналист заявил, что ему удалось переговорить с представителями Шумера. Его удивило, что в офисе лидера демократов в сенате не стали отрицать сказанных им слов в ходе личного разговора с Байденом, а лишь подчеркнули, что таким образом Шумер выразил точку зрения партии.

Также он сообщалось, что на прошлой неделе лидер меньшинства палаты представителей Хаким Джеффрис также встретился с главой государства лично и выразил похожую точку зрения.

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После состоявшихся 27 июня провальных для Байдена дебатов с кандидатом в президенты Дональдом Трампом сообщалось, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства.

Так, конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал действующего президента Соединенных Штатов не участвовать в президентской гонке. Затем сообщалось, что влиятельные спонсоры демократов и гражданские лидеры написали Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах главы государства, послание подписали 168 человек.

Однако 8 июля глава Белого дома написал письмо, адресованное демократам и опубликованное газетой The New York Times, в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. При этом 16 июля Байден заявил, что откажется от выборов в случае проблем со здоровьем.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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