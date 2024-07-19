Трамп согласился баллотироваться на пост президента США от республиканцев

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что согласен баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии на ноябрьских выборах.

«Либо мы сплотимся вместе, либо развалимся поодиночке. Сегодня я с гордостью принимаю вашу номинацию на выдвижение в президенты США!» — сказал он.

Трамп заявил о своем согласии на съезде Республиканской партии. Свое выступление он начал со слов о том, что одержит «невероятную победу» во время голосования в ноябре.

Он подчеркнул, что собирается начать в стране «новую эру безопасности, процветания и свободы для граждан любой расы, религии, цвета кожи и вероисповедания». Также он обратил внимание на то, что в американском обществе необходимо устранить разногласия и раскол.

«Мы должны устранить их как можно скорее. Как американцы мы связаны единой судьбой», — сказал Трамп.

Кроме того, он заявил, что Демократическая партия США демонизирует политические разногласия и клеймит оппонентов врагами демократии.

«Мы не должны криминализировать инакомыслие или демонизировать политические разногласия, что происходит в нашей стране. В последнее время это происходит на невиданном ранее уровне. <…> Демократическая партия должна немедленно прекратить... навешивать ярлыки на своих политических оппонентов как врагов демократии. Тем более что это неправда», — сказал Трамп.

Также кандидат в президенты подчеркнул, что Соединенные Штаты предстоит снова сделать безопасными.

«Эти выборы должны быть посвящены проблемам, стоящим перед нашей страной, и тому, как снова сделать Америку успешной, безопасной, свободной и великой», — заявил он.

Ранее, 15 июля, Трамп получил достаточно голосов на съезде Республиканской партии, чтобы стать кандидатом в президенты. Голосование за кандидатов фактически оказалось формальным, так как по результатам внутрипартийных выборов Трамп уверенно обошел остальных кандидатов от партии.

21 июня агентство Reuters сообщило, что предвыборный штаб Трампа собрал около $116 млн, а штаб его соперника Джо Байдена — лишь $91 млн, и это свидетельствует о «резком финансовом повороте» в предвыборной кампании кандидата от республиканцев.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.