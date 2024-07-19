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Трамп согласился баллотироваться на пост президента США от республиканцев

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Фото: REUTERS/Jeenah Moon
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Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что согласен баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии на ноябрьских выборах.

«Либо мы сплотимся вместе, либо развалимся поодиночке. Сегодня я с гордостью принимаю вашу номинацию на выдвижение в президенты США!» — сказал он.

Трамп заявил о своем согласии на съезде Республиканской партии. Свое выступление он начал со слов о том, что одержит «невероятную победу» во время голосования в ноябре.

Он подчеркнул, что собирается начать в стране «новую эру безопасности, процветания и свободы для граждан любой расы, религии, цвета кожи и вероисповедания». Также он обратил внимание на то, что в американском обществе необходимо устранить разногласия и раскол.

«Мы должны устранить их как можно скорее. Как американцы мы связаны единой судьбой», — сказал Трамп.

Кроме того, он заявил, что Демократическая партия США демонизирует политические разногласия и клеймит оппонентов врагами демократии.

«Мы не должны криминализировать инакомыслие или демонизировать политические разногласия, что происходит в нашей стране. В последнее время это происходит на невиданном ранее уровне. <…> Демократическая партия должна немедленно прекратить... навешивать ярлыки на своих политических оппонентов как врагов демократии. Тем более что это неправда», — сказал Трамп.

Также кандидат в президенты подчеркнул, что Соединенные Штаты предстоит снова сделать безопасными.

«Эти выборы должны быть посвящены проблемам, стоящим перед нашей страной, и тому, как снова сделать Америку успешной, безопасной, свободной и великой», — заявил он.

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Ранее, 15 июля, Трамп получил достаточно голосов на съезде Республиканской партии, чтобы стать кандидатом в президенты. Голосование за кандидатов фактически оказалось формальным, так как по результатам внутрипартийных выборов Трамп уверенно обошел остальных кандидатов от партии.

21 июня агентство Reuters сообщило, что предвыборный штаб Трампа собрал около $116 млн, а штаб его соперника Джо Байдена — лишь $91 млн, и это свидетельствует о «резком финансовом повороте» в предвыборной кампании кандидата от республиканцев.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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