Трамп официально выдвинут кандидатом в президенты США от республиканцев

Бывший лидер США Дональд Трамп получил достаточно голосов на съезде Республиканской партии, чтобы стать кандидатом в президенты. Об этом 15 июля сообщил телеканал CNN.

Теперь Трамп должен официально согласиться со своим выдвижением от партии на выступлении 18 июля.

Съезд республиканцев проходит с 15 по 18 июля. Голосование за кандидатов фактически оказалось формальным, так как по результатам внутрипартийных выборов Трамп уверенно обошел остальных кандидатов от партии.

Ранее в тот же день Трамп назвал сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты США. Трамп сообщил о завершении обсуждений кандидатуры на пост вице-президента ранее в тот же день. Он сообщил, что Вэнс будет присутствовать на предстоящих дебатах с Джо Байденом 27 июня. Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.

21 июня агентство Reuters сообщило, что предвыборный штаб Трампа собрал около $116 млн, а штаб его соперника Байдена — лишь $91 млн, и это свидетельствует о «резком финансовом повороте в предвыборной кампании кандидата от республиканцев.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.