СМИ назвали вице-президента США Харрис фаворитом на замену Байдену
Вице-президент США Камала Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на данные букмекеров.
Издание привело подсчеты букмекерского агентства Polymarket, согласно которым шанс выдвижения Харрис составляет 45%, тогда как у действующего президента США Джо Байдена только 40%.
В свою очередь, некоторые из букмекеров подсчитали, что шансы вице-президента победить на выборах в случае номинации вдвое выше, чем у нынешнего главы государства.
Ранее, 15 июля, Харрис предложила кандидату на ее пост сенатору от штата Огайо Джеймсу Дэвиду Вэнсу провести дебаты. По разным оценкам, дебаты могут состояться либо 23 июля, либо 13 августа. Штаб Байдена согласился на проведение мероприятия. Сторона экс-главы Белого дома Дональда Трампа также не отказалась.
При этом сам Трамп выдвинул сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты США 15 июля. Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В август–-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.