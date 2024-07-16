Харрис предложила Вэнсу встретиться на дебатах вице-президентов США

Вице-президент США Камала Харрис предложила кандидату на ее пост сенатору от штата Огайо Джеймсу Дэвиду Вэнсу дебаты. Об этом 15 июля сообщило издание Politico со ссылкой на представителя предвыборного штаба президента США Джо Байдена.

«Камала Харрис позвонила сенатору Джей Ди Вэнсу и поздравила его с избранием кандидатом в напарники бывшего президента Дональда Трампа. Чиновник добавил, что Харрис выразила «надежду, что эти двое смогут встретиться на дебатах вице-президентов, предложенных CBS News», — говорится в публикации.

Отмечается, что дебаты могут состояться либо 23 июля, либо 13 августа. Штаб Байдена согласился на проведение мероприятие. Сторона Трампа также не отказалась, а приняла приглашение Fox News на противостояние.

Бывший американский лидер Дональд Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США 15 июля. Экс-президент перечислил заслуги своего назначенца, среди которых служба в морской пехоте, выпуск из Университета Огайо с отличием, карьера в сфере технологий и активизм. Трамп подчеркнул, что усердия сенатора во время предвыборной кампании «сфокусированы на американских рабочих, фермерах». Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.

Позднее американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск поддержал выдвижение Вэнса на пост вице-президента США. Он похвалил за этот выбор Трампа.

Подполковник армии США в отставке политолог Эрл Расмуссен заявил, что Вэнс — реалист и прагматик, обладающий опытом, которого нет у многих американских политических лидеров.

Сенатор Вэнс неоднократно публично осуждал решения действующего президента Байдена. Так, он назвал одобрение ударов Украины по территориям РФ «безумным» решением, которое приближает мир к масштабному конфликту. Он также призывал к ограничению дополнительной помощи Украине, подготовив законопроект, согласно которому поставки оружия на Украину и влияние Джо Байдена на решение об этих поставках будут значительно ограничены. Кроме того, Вэнс положительно отзывался об интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.