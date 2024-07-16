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Политолог назвал кандидата в вице-президенты США Вэнса прагматиком и реалистом

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Фото: REUTERS/Gaelen Morse/File Photo
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Сенатор от штата Огайо и кандидат на пост вице-президента США Джеймс Дэвид Вэнс — реалист, обладающий опытом, которого нет у многих американских политических лидеров. Такое заявление 16 июля в беседе с «Известиями» сделал подполковник армии США в отставке политолог Эрл Расмуссен.

«Вэнс — реалист. Он видит ситуацию. Он знает, какова ситуация на поле боя на Украине. <...> И он открыто сказал, что Украина должна быть готова уступить часть своих земель России, чтобы решить эту проблему. Он прагматик, знаете ли. К сожалению, люди, которые сейчас ведут поезд, таковыми не являются. Они живут в мире фантазий. И всё, к чему это приведет, — это к еще большему количеству смертей и поставит под угрозу существование Украины в целом», — сообщил Расмуссен, комментируя выдвижение политика на пост вице-президента.

Он отметил, что Вэнс является бывшим морским пехотинцем и именно поэтому обладает опытом, которого нет у многих политических лидеров США.

«Я думаю, что он не хочет видеть эскалацию, хочет видеть мир. И он понимает, мы должны уделять больше внимания себе и проблемам, которые у нас есть здесь, в нашей собственной стране. И он понимает, что мы должны жить в мире с другими державами. Он против эскалации проблем на Ближнем Востоке, а также эскалации в Азии», — добавил Расмуссен.

Кроме того, он указал, что Вэнс выступает против открытого потока нелегальных иммигрантов в США.

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Бывший американский лидер Дональд Трамп выдвинул сенатора Вэнса кандидатом в вице-президенты США 15 июля. Экс-президент перечислил заслуги своего назначенца, среди которых служба в морской пехоте, выпуск из Университета Огайо с отличием, карьера в сфере технологий и активизм. Трамп подчеркнул, что усердия сенатора во время предвыборной кампании «сфокусированы на американских рабочих, фермерах». Старший советник Трампа Брайан Хьюз заявил, что кандидат на пост американского лидера выбирал такого вице-президента, который сам бы смог в будущем возглавить США.

Позднее американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск поддержал выдвижение Вэнса на пост вице-президента США. Он похвалил за этот выбор Трампа.

Сенатор Вэнс неоднократно публично осуждал решения действующего президента Байдена. Так, он назвал одобрение ударов Украины по территориям РФ «безумным» решением, которое приближает мир к масштабному конфликту. Он также призывал к ограничению дополнительной помощи Украине, подготовив законопроект, согласно которому поставки оружия на Украину и влияние Джо Байдена на решение об этих поставках будут значительно ограничены. Кроме того, Вэнс положительно отзывался об интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

21 июня агентство Reuters сообщило, что предвыборный штаб Трампа собрал около $116 млн, а штаб его соперника Байдена — лишь $91 млн, и это свидетельствует о «резком финансовом повороте» в предвыборной кампании кандидата от республиканцев.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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