Лесной пожар в турецком Измире добрался до населенных пунктов

В Турции лесной пожар под воздействием ветра добрался до населенных пунктов, к тушению привлечены самолеты и вертолеты. Об этом 18 июля сообщил телеканал A Haber.

Уточняется, что возгорание произошло в районах Газиэмир и Буджа провинции Измир во второй половине дня.

«Продолжается тушение лесного пожара. <…> Семь самолетов, 16 вертолетов, 35 наземных транспортных средств, 11 машин для подвоза воды, четыре бульдозера, четыре наземные команды и множество пожарных главного управления лесного хозяйства были направлены на ликвидацию пожара, вспыхнувшего в лесном массиве в районе Зафер», — говорится в публикации.

Отмечается, что с наступлением темноты в районе пожара начали работать два вертолета с технологией ночного видения. В настоящее время пламя высотой в несколько метров продолжает распространяться под воздействием ветра, добравшись до населенных пунктов.

В результате пожара произошли сбои в работе международного аэропорта.

Ранее, 17 июля, власти Северной Македонии из-за лесных пожаров закрыли контрольно-пропускной пункт (КПП) «Богородица» на границе с Грецией.