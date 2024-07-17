Северная Македония закрыла КПП на границе с Грецией из-за лесных пожаров

Власти Северной Македонии из-за лесных пожаров на границе с Грецией закрыли контрольно-пропускной пункт (КПП) «Богородица». Об этом в среду, 17 июля, сообщили в пресс-службе МВД страны.

«МВД оповещает граждан, что из-за пожара, который бушует на греческой стороне, в настоящее время прервано транспортное сообщение через КПП «Богородица». Предпринимаются интенсивные меры по тушению пожара для обеспечения движения через пункт перехода», — говорится в публикации северомакедонского министерства.

В пресс-службе призвали граждан не отправляться в сторону пропускного пункта, пока пожар не будет потушен.

Высокие температуры воздуха в Северной Македонии, которые достигают +38…+40 градусов, привели к возникновению 26 лесных пожаров на территории государства. Для их тушения привлечены спасательные бригады и военные. Премьер-министр государства Христиан Мицкоски 14 июля попросил иностранные государства помочь в ликвидации возгорания, добавляет портал Vecer.mk. Позже помощь направили из Словении, Турции, Сербии и Черногории, а также Сербии и Румынии.

Ранее, 29 июня, сообщалось, что возле столицы Греции вспыхнули два лесных пожара. Полиция останавливала движение на многих дорогах в районе пожара на горе Парнита, чтобы спасатели с помощью наземного и воздушного тушения смогли сдержать огонь.