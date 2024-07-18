СМИ узнали о призыве Обамы к Байдену задуматься о выходе из президентской гонки

Экс-глава США Барак Обама заявил в частном разговоре, что шансы нынешнего лидера Белого дома и кандидата в президенты Джо Байдена на победу на выборах, запланированных на ноябрь 2024 года, значительно сократились, поэтому ему следует пересмотреть вопрос о своем участии в гонке. Об этом 18 июля сообщило издание The Washington Post.

«Бывший президент, пользующийся огромным влиянием в партии, заявил своим соратникам, что Байден сильно отдалился от возможной победы», — заявило издание.

Ближайшее окружение отмечает, что Обама сильно встревожен резким падением популярности Байдена после покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. При этом опасения появились после провальных дебатов, на которых Байден крайне плохо проявил себя, что оттолкнуло от него большое количество избирателей.

Некоторые источники также сообщили газете, что другой соратник Байдена, бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, активно просит его выйти из предвыборной гонки.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

Однако 8 июля Байден написал письмо, адресованное демократам и опубликованное газетой The New York Times, в котором сообщил, что намерен продолжать борьбу в президентской гонке. Он добавил, что в последние 10 дней проводил консультации и беседы с руководством партии, ее рядовыми членами и избирателями, заверив, что знает об опасениях американцев и учитывает это.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.