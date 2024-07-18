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Байден заразился коронавирусом и не выступит на конференции в США

Белый дом: Байден заразился коронавирусом и не выступит на конференции в США
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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Президент США Джо Байден заразился коронавирусом и не сможет посетить ежегодную конференцию UNIDOSUS в Лас-Вегасе. Об этом 17 июля сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Ранее сегодня, после своего первого мероприятия в Лас-Вегасе, президент Байден получил положительный результат на COVID-19. Он прошел вакцинацию и усиленную терапию, у него наблюдаются легкие симптомы. Он вернется в Делавэр, где самоизолируется в своем доме», — говорится в тексте сообщения.

Уточняется, что врач президента среди симптомов перечислил насморк, кашель и общее недомогание. Байден продолжит выполнять все свои обязанности в полной мере во время самоизоляции.

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Ранее, 8 июля, стало известно, что супруг вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф по результатам сдачи теста на коронавирус получил положительный результат. Он посещал празднование Дня независимости США, в то же время на мероприятии находились американский президент Джо Байден и его супруга Джилл.

Между тем 17 июля Байден сообщил о готовности отказаться от выборов в случае проблем со здоровьем. Он заявил, что допустил «серьезную ошибку» в ходе дебатов. Президент США отметил, что в его планах было быть «переходным кандидатом» и «передать это кому-то другому», однако он, по его словам, не мог предположить, что «всё станет настолько противоречивым».

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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