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Муж Харрис сдал положительный тест на COVID-19 после появления рядом с Байденом

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Фото: Global Look Press/John Macdougall
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Супруг вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф по результатам сдачи теста на коронавирус получил положительный результат. Об этом 7 июля сообщил телеканал ABC News со ссылкой на офис вице-президента.

«Вчера второй джентльмен сдал позитивный тест на COVID-19 после того, как у него проявились легкие симптомы. Он прошел весь цикл вакцинации», — отметили в сообщении.

В офисе также добавили, что сейчас самочувствие Эмхоффа нормальное, он работает удаленно и не контактирует с членами семьи дома. Кроме того, телеканал узнал, что сама Камала Харрис в качестве меры предосторожности также сдала тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным, симптомов нет, отметили в офисе вице-президента.

По информации телеканала, несколько дней назад Эмхофф и его супруга Харрис были в Белом доме на праздновании Дня независимости США, в то же время на мероприятии находились американский президент Джо Байден и его супруга Джилл.

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Ранее, 26 апреля 2022 года, стало известно, что вице-президент США Камала Харрис уже сдавала положительный тест на коронавирус. Тогда ее болезнь протекла бессимптомно. Кроме того, 21 июля того же года сообщалось, что президент США Джо Байден также заболел COVID-19. В Белом доме уточняли, что на тот момент американский лидер был полностью вакцинирован, симптомы болезни у Байдена были слабо выражены.

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