Тест Байдена на коронавирус показал положительный результат

Президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает пресс-служба Белого дома.

«В соответствии с протоколом Белого дома для положительных случаев COVID <…> он будет продолжать работать в изоляции до тех пор, пока его анализы не будут отрицательными. Как только его анализы окажутся отрицательными, он вернется к очной работе», — говорится в заявлении.

Белый дом будет ежедневно сообщать о состоянии Байдена до его полного выздоровления. Все, с кем американский лидер контактировал за последние два дня, будут уведомлены о положительном тесте на COVID-19 у президента.

Президент США начал принимать противовирусное средство от COVID-19 Paxlovid.

В апреле вице-президент США Камала Харрис сдала положительный тест на коронавирус. Заболевание протекало без симптомов.