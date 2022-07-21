В Белом доме рассказали о самочувствии заболевшего COVID-19 Байдена

У президента США Джо Байден, заболевшего COVID-19, слабо выраженные симптомы. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в Белом Доме.

«Он полностью вакцинирован, ему дважды сделали бустерные прививки, у него очень слабо выраженные симптомы», — говорится на странице Белого Дома в Тwitter.

Лечащий врач Байдена Кевин О'Коннор сказал, что из характерных симптомов у Байдена насморк, повышенная утомляемость и сухой кашель.

Ранее в этот день стало известно, что Байден сдал положительный тест на COVID-19.

Белый дом будет ежедневно сообщать о состоянии Байдена до его полного выздоровления. Все, с кем американский лидер контактировал за последние два дня, будут уведомлены о положительном тесте на COVID-19 у президента.

В апреле вице-президент США Камала Харрис сдала положительный тест на коронавирус. Заболевание протекало без симптомов.