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Врач Байдена сообщил о легких симптомах коронавируса у политика

Врач Байдена: президент испытывает легкие симптомы коронавируса
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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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У президента США Джо Байдена легкие симптомы коронавируса, рассказал его врач. Как пишет 18 июля газета Politico, медик утверждает, что температура у политика в норме.

Сейчас глава Белого дома возвращается в штат Делавэр, где будет находиться в самоизоляции. Байден получил первую дозу противовирусного препарата Paxlovid.

Ранее коронавирус был диагностирован у министра здравоохранения и социальных служб Ксавье Бесерры и члена палаты представителей Барбары Ли.

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О том, что президент США заразился коронавирусом и не сможет посетить ежегодную конференцию UNIDOSUS в Лас-Вегасе, 17 июля сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Байден продолжит выполнять все свои обязанности в полной мере во время самоизоляции, заверила она.

8 июля стало известно, что супруг вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф получил положительный результат теста на коронавирус. Он посещал празднование Дня независимости США, в то же время на мероприятии были Байден и его супруга Джилл.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

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