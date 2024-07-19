Байден заявил о планах возобновить избирательную кампанию на следующей неделе

Президент США Джо Байден планирует продолжить свою избирательную кампанию на следующей неделе. Об этом 19 июля заявил председатель его предвыборной кампании Джен О'Мэлли Диллон в эфире телеканала MSNBC.

«Президент, безусловно, участвует в этой гонке, вы слышали, как он говорил это снова и снова. <...> Он — лучший кандидат, который может составить конкуренцию [экс-президенту США] Дональду Трампу», — сказал он.

Диллон также раскритиковал лидеров Демократической партии за то, что они слишком сосредоточены на своем политическом будущем, а не на вкладе Байдена. По его словам, предвыборная кампания нынешнего главы Белого дома рассчитана на жесткую конкуренцию.

Ранее в этот день телеканал NBC сообщил, что члены семьи Байдена обсуждают план по его выходу из предвыборной кампании. По их мнению, если Байден решит пойти на этот шаг, во что всё больше верят некоторые из его ближайших союзников, он должен поставить партию в наилучшее положение для победы над Трампом. Однако в Белом доме опровергли эти заявления.

Накануне экс-президент США Барак Обама, по данным издания The Washington Post, заявил в частном разговоре, что шансы Байдена на победу на выборах, запланированных на ноябрь 2024 года, значительно сократились, поэтому ему следует пересмотреть вопрос о своем участии в гонке. Также в тот день стало известно, что у Байдена легкие симптомы коронавируса, президент находится на самоизоляции в штате Дэлавер.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.