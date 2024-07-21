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В штабе Байдена сообщили о его решении не выходить из президентской гонки

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Действующий американский лидер Джо Байден принял решение не выходить из президентской гонки. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщил представитель предвыборного штаба политика Седрик Ричмонд в эфире телекомпании CBS News.

Во время интервью у Ричмонда спросили, означает ли увеличение числа демократов, которые призывают Байдена не участвовать в выборах, то, что президент потерял контроль над партией.

«Нет, это не так. Он слышит их опасения и хотел бы четко дать понять, что принял решение. Это решение заключается в том, что он примет предложение о выдвижении кандидатом, будет добиваться переизбрания и победит», — сказал он.

Кроме того, представитель штаба оценил вероятность победы вице-президента США Камалы Харрис, если она примет решение баллотироваться при отказе действующего главы государства от участия в выборах. Как отметил Ричмонд, специалисты в команде Байдена — Харрис готовят такую кампанию, которая обеспечит кандидату от Демократической партии победу на выборах.

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20 июля стало известно, что уже более полусотни экс-чиновников призвали Байдена выйти из гонки. В письме бывшие госслужащие также поблагодарили Байдена за его работу и отметили, что сейчас его репутация находится под серьезной угрозой. До этого, 19 июля, телеканал CNN сообщил, что группа членов Демократической партии начала запуск телевизионной рекламной кампании, в которой они выступили с призывом к Байдену выйти из гонки.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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