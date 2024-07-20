В США более полусотни экс-чиновников призвали Байдена выйти из гонки

Более 50 бывших чиновников США призывали президента страны Джо Байдена уйти в отставку. Об этом 20 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на письмо главе государства.

«Мы твердо убеждены, что настало время передать мантию лидера, и мы с уважением призываем вас сделать это», — говорится в документе.

В письме экс-чиновники также поблагодарили Байдена за его работу и отметили, что сейчас его репутация находится под серьезной угрозой.

«Письмо подписали 56 человек, которые работали в нескольких администрациях, в том числе бывшие послы и бывшие высокопоставленные чиновники внешнеполитического ведомства. Джон Шаттак, бывший посол США в Чешской Республике, и Эрик Шварц, бывший сотрудник Совета национальной безопасности при администрации Билла Клинтона, возглавили письмо», — добавил CNN.

Ранее в этот день кандидат на должность вице-президента США от Республиканской партии, сенатор Джей Ди Вэнс призвал Байдена немедленно уйти в отставку. Он заявил, что если президент не может участвовать в предвыборной гонке, то он не должен и служить.

19 июля телеканал CNN сообщил, что группа членов Демократической партии начала запуск телевизионной рекламной кампании, в которой они выступили с призывом к Байдену выйти из гонки. До этого, 18 июля, телеканал NBC News сообщил, что окружение главы государства Соединенных Штатов прогнозирует скорый закат его политической карьеры. Как указал телеканал, политический мир Байдена рушится. Наблюдается падение числа крупных пожертвований на его предвыборную кампанию.

Телеканал NBC сообщил, что члены семьи Байдена обсуждают план по его выходу из предвыборной кампании. По их мнению, если Байден решит пойти на этот шаг, во что всё больше верят некоторые из его ближайших союзников, он должен поставить партию в наилучшее положение для победы над Трампом. Однако в Белом доме опровергли эти заявления.

18 июля газета The New York Times сообщила, что Демократическая партия США отложила процесс выдвижения кандидатуры действующего американского президента Джо Байдена на выборы главы государства на неделю. По данным издания, два ведущих демократа конгресса — сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер и лидер меньшинства палаты представителей США Хаким Джеффрис — в частном порядке сказали Байдену о глубокой обеспокоенности его шансами на выборах в ноябре.

Тогда же спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон назвал Байдена непригодным для президентства. Он отметил, что не знает способа, по которому демократы могут просто «взмахнуть волшебной палочкой и заставить всё это исчезнуть», не нарушив устои. Также лидер демократов в сенате США Чак Шумер в личном разговоре призвал Байдена выйти из предвыборной гонки. Влиятельные спонсоры демократов и гражданские лидеры написали Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах главы государства, послание подписали 168 человек.

17 июля экс-президент США Барак Обама, по данным издания The Washington Post, заявил в частном разговоре, что шансы Байдена на победу на выборах, запланированных на ноябрь 2024 года, значительно сократились, поэтому ему следует пересмотреть вопрос о своем участии в гонке.

До этого, 27 июня, состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал действующего президента Соединенных Штатов не участвовать в президентской гонке. Затем сообщалось, что влиятельные спонсоры демократов и гражданские лидеры написали Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах главы государства, послание подписали 168 человек.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.