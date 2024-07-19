NBC сообщил о приближающемся конце карьеры Байдена

Окружение президента США Джо Байдена прогнозирует скорый закат его политической карьеры. Об этом 18 июля сообщил телеканал NBC News.

«Мы близки к концу», — привел телеканал слова человека, близкого к Байдену, который раньше был уверен в том, что действующий президент никогда не уйдет в отставку.

Как указал телеканал, политический мир Байдена рушится. Наблюдается падение числа крупных пожертвований на его предвыборную кампанию. Также ближайшие союзники призывают Байдена выйти из гонки. Кроме того, источники NBC подчеркивают, что «земля ушла из-под ног» американского лидера.

Ранее в этот день спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон назвал Байдена непригодным для президентства. Он отметил, что не знает способа, по которому демократы могут просто «взмахнуть волшебной палочкой и заставить всё это исчезнуть», не нарушив устои.

В этот день также экс-президент США Барак Обама, по данным издания The Washington Post, заявил в частном разговоре, что шансы Байдена на победу на выборах, запланированных на ноябрь 2024 года, значительно сократились, поэтому ему следует пересмотреть вопрос о своем участии в гонке. При этом, по данным Newsweek, букмекерское агентство Polymarket провело опросы, согласно которым шанс выдвижения Харрис составляет 45%, тогда как у действующего президента Байдена только 40%.

Также телеканал ABC сообщил, что лидер демократов в сенате США Чак Шумер в личном разговоре призвал Байдена выйти из предвыборной гонки.

До этого, 27 июня, состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. В частности, вице-президент Камала Харрис признала, что начало дебатов Байдена с Трампом складывается не лучшим образом. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки. Некоторые представители Демократической партии рассчитывают, что Байден откажется от участия в выборах самостоятельно.

Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт стал первым действующим членом палаты представителей, который призвал действующего президента Соединенных Штатов не участвовать в президентской гонке. Затем сообщалось, что влиятельные спонсоры демократов и гражданские лидеры написали Байдену письмо, в котором призвали его отказаться от участия в выборах главы государства, послание подписали 168 человек.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.