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Сюжет:

Вэнс призвал Байдена немедленно уйти в отставку

Кандидат в вице-президенты США Вэнс призвал Байдена немедленно уйти в отставку
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Фото: Reuters/Elizabeth Frantz
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Кандидат на должность вице-президента США от Республиканской партии, сенатор Джей Ди Вэнс в субботу, 20 июля, призвал действующего главу государства Джо Байдена немедленно уйти в отставку.

«Если ты не можешь участвовать в [президентской] гонке, ты не можешь и служить. Он должен немедленно уйти в отставку», — написал он на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter, заблокирован в РФ).

Байдена всё громче просят на выход из президентской гонки. Детали

19 июля телеканал CNN сообщил, что группа членов Демократической партии начала запуск телевизионной рекламной кампании, в которой они выступили с призывом к Байдену выйти из гонки. До этого, 18 июля, телеканал NBC News сообщил, что окружение главы государства Соединенных Штатов прогнозирует скорый закат его политической карьеры. Как указал телеканал, политический мир Байдена рушится. Наблюдается падение числа крупных пожертвований на его предвыборную кампанию.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и его главным оппонентом Дональдом Трампом. CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. Один из бывших сотрудников нынешнего американского лидера заявил, что тот «выглядел и звучал ужасно», а также бессвязно говорил.

81-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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