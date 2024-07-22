«Если США прекратят поставки оружия, мы будем на шаг ближе к миру на Украине»

Сейчас есть признаки того, что до конца года могут начаться мирные переговоры по Украине, заявил в интервью «Известиям» глава фракции «Левые» в бундестаге Зёрен Пельман. Политик считает, что путь к миру возможен, если США прекратят отправку оружия Украине. При этом в немецком обществе усиливается усталость от вооруженного конфликта, а среди политиков растет недовольство Владимиром Зеленским, отмечает депутат. Германия, и особенно ее восточная часть, больше, чем Россия, пострадала от антироссийских санкций ЕС, уверен он. О перспективах военной поддержки Украины со стороны ФРГ и российско-германских межпарламентских связях — в эксклюзивном интервью Зёрена Пельмана.

«Неофициальное мнение в отношении Зеленского стало очень критичным»

— В начале июля вам запретили въезд на Украину. МВД Германии объявило, что проводит детальное расследование случившегося. Вы это связываете с вашей антивоенной позицией: призывами к прекращению огня и переговорам о мире. На ваш взгляд, возможно ли, что Киев запретит и другим политикам из ЕС въезд на Украину?

— Я не могу рассказать о других государствах — членах ЕС. На мой письменный запрос правительству ФРГ, в котором я поинтересовался, скольким депутатам бундестага и немецким дипломатам было отказано во въезде на Украину с 2014 года, я получил ответ, что правительству известно об одном случае. Конкретные причины указаны не были. Так что здесь речь идет о моем случае. Эта информация, вероятно, говорит сама за себя.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

— 20 мая формально истек срок полномочий Владимира Зеленского, однако на Западе и в ООН его продолжают считать президентом Украины. Изменилось ли отношение к Зеленскому среди немецких политиков?

— Киев оправдывает перенос президентских выборов введением военного положения. Это спровоцировало дебаты о легитимности президента даже на Украине. Однако, руководствуясь «западными ценностями» и вытекающими из них требованиями к остальному миру, Зеленский, безусловно, должен был бы выступить за то, чтобы выборы были проведены и в этих условиях. Что касается отношения немецких политиков к Зеленскому, по моему опыту, существует официальное и неофициальное мнение. И неофициальное мнение в отношении Зеленского стало очень критичным.

— Недавно в СМИ появилась информация, что, согласно проекту бюджета на 2025 год, правительство Германии планирует выделить на военную помощь Украине €4 млрд, что вдвое меньше, чем в этом году. С чем это связано? Стоит ли ожидать дальнейшего снижения военной помощи Украине?

— Несмотря на официальный воинственный шум, у населения Германии, похоже, усиливается определенная усталость от войны. Кроме того, в «светофорной коалиции» (коалиция «светофор» получила такое название из-за цветов входящих в нее партий: красный от социал-демократов, зеленый от «Зеленых» и желтый от либералов. — «Известия») спорят по поводу следующего бюджета, который предусматривает масштабную экономию на социальной сфере. При этом общий военный бюджет растет. Так что «светофор» явно не осмелится сохранить на прежнем уровне военную помощь Украине, которая и без того подвергается резкой критике со стороны населения. Будут ли дальнейшие сокращения, конечно, также зависит от предстоящих в следующем году выборов в бундестаг и результатов партий, выступающих против поставок оружия на Украину, в том числе партии «Левые».

Фото: Global Look Press/DPA/Klaus-Dietmar Gabbert

«Я уже предупреждал в 2022 году, что санкции коснутся не России, а Германии»

— Германия остается крупнейшим военным донором Украины в ЕС. Растет ли опасение у немецких политиков, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа Германии придется взять на себя больше расходов?

— Германия никогда не сможет предоставить Украине всю необходимую ей военную помощь. Даже Евросоюзу [для того чтобы компенсировать недостающую помощь от США] нужно было бы вдвое увеличить нынешний уровень поддержки. При этом разрыв между обещаниями и конкретными поставками составляет около €70 млрд. В конечном итоге ключ к этому лежит в Вашингтоне. Если бы США прекратили поставки оружия, мы бы были на один шаг ближе к миру на Украине.

— Германия активно поддерживает все санкции ЕС против России. Оказались ли они эффективными? Сколько ФРГ потеряла от санкций?

— Я уже предупреждал в 2022 году, что санкции коснутся не России, а Германии, особенно новых федеральных земель (к таким относят Бранденбург, Саксонию-Анхальт, Саксонию, Тюрингию, Мекленбург – Переднюю Померанию. — «Известия»), и что это приведет к росту инфляции. Всё это произошло. В энергетическом секторе ситуация такая, что мы за счет налогоплательщиков построили дорогостоящие и экологически вредные терминалы СПГ, зачастую вопреки воле местных жителей, и получаем дорогой газ из США или импортируем более дорогой газ из России через Индию. С точки зрения интересов Германии это полное безумие во всех отношениях.

Фото: Global Look Press/DPA/Stefan Rampfel

— В этом году Дания и Швеция прекратили расследования подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Германия пока продолжает. Каковы шансы, что и она прекратит расследование этого теракта, и почему правительство не информирует общественность хотя бы о промежуточных результатах?

— «Левые» всегда выступали за расследование подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» и обращались по этому поводу с запросами к федеральному правительству. Оно до сих пор упорно молчит, хотя федеральный канцлер обещал провести расследование в 2023 году, не опасаясь его итога. Но до сих пор эта тема остается наиболее охраняемой государственной тайной в Германии, и «Левые» продолжат выступать за информирование общественности. В любом случае ясно одно: взрывом по-настоящему воспользовалась только одна страна в мире — США.

«Дипломатия не должна стать ругательным словом»

— В начале июля стало известно, что США с 2026 года планируют размещать на территории Германии дальнобойные ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое оружие. «Левые» осудили эти планы. Планирует ли партия инициировать внеочередное заседание по обсуждению этого вопроса?

— Я совершенно уверен, что фракция «Левых» включит эту тему в повестку дня бундестага. Как вы правильно отметили, «Левые» осуждают планируемое размещение в Германии крылатых ракет, поскольку это не только раскручивает спираль вооружения, но и делает Германию зоной поражения для российских ракет.

— В начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил мирное турне в Россию и на Украину с предложением прекращения огня и старта переговоров. Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал действия Орбана. Как «Левые» оценивают этот визит?

— Независимо от моего мнения об Орбане и того, насколько серьезно он относится к этому вопросу, на мой взгляд, в этой крайне опасной ситуации все каналы связи должны быть открыты. Дипломатия не должна стать ругательным словом, особенно когда речь идет о мире.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Возможен ли старт мирных переговоров до конца года?

— Я полагаю, сейчас есть некоторые признаки того, что в этом году начнутся серьезные мирные переговоры.

— До 2022 года депутаты от «Левых» часто посещали Россию. Остались ли сейчас у партии какие-либо межпарламентские контакты с членами Госдумы?

— Насколько мне известно, в настоящее время у нас не существует официальных контактов с депутатами Государственной думы. Однако хотя «Левые» — небольшая партия в бундестаге, она не упустит попытки продвинуть вперед возможные мирные переговоры пусть даже на маленький шаг.