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«Ешь, гуляй, дыши» в Москве – 2024: программа и расписание фестиваля

Мероприятие пройдет 13-14 июля в центре столицы
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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В ближайшие выходные, 13–14 июля, в Москве пройдет гастрономический фестиваль «Ешь. Гуляй. Дыши». Жителей и гостей столицы ждет насыщенная развлекательная программа. На несколько дней центральные улицы города станут пешеходными. Организаторы фестиваля подготовили для горожан театрализованные представления, танцевальные площадки, выступления уличных музыкантов, шоу диджеев и детские викторины. Подробности — в материале «Известий».

Где и когда пройдет фестиваль «Ешь. Гуляй. Дыши»

В рамках проекта «Лето в Москве» на столичный улицах с 13 по 14 июля пройдет гастрономический фестиваль «Ешь. Гуляй. Дыши». На два дня улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и Газетный переулок станут пешеходными. Напомним, фестиваль «Лето в Москве» стартовал 1 июня и продлится вплоть до 8 сентября 2024 года, он объединяет в себе события, организованные на 600 столичных площадках.

еда
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Во всех заведениях в рамках маршрута фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши» с утра и до вечера 13 и 14 июля будут подавать различные семейные завтраки, обеды и ужины. Для любителей взять еду и напитки с собой днем установят стойки с лимонадами и закусками, вечером — с коктейлями. Все гости фестиваля смогут пройти по единому гастрономическому маршруту и попробовать необычные блюда. Средства, которые будут выручены предпринимателями за два дня, пойдут на нужды фонда специальной военной операции.

Развлекательная программа фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши»

Помимо гастрономического путешествия жителей и гостей столицы ожидает насыщенная развлекательная программа для посетителей всех возрастов. Кроме выступлений уличных музыкантов и диджеев, театрализованных представлений и танцев на маршруте установят караоке-кабинки, где каждый желающий сможет почувствовать себя музыкальным исполнителем.

Несколько столичных театров примут участие в программе фестиваля, среди них «Геликон-опера», Консерватория им. П.И. Чайковского, МХТ им. А.П. Чехова, театр «У Никитских ворот» и МХАТ им. А.М. Горького. Для гостей фестиваля подготовят танцевальные площадки, где горожане смогут станцевать сальсу, бачату и хип-хоп.

Артисты театра «У Никитских ворот» во время выступления 

Артисты театра «У Никитских ворот» во время выступления

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Для любителей моды на маршруте будет отведена зона на Тверском бульваре «Сделано в Москве», где более 20 отечественных брендов продемонстрируют свою продукцию. Кроме одежды, гости фестиваля смогут ознакомиться с отечественными производителями косметики, аксессуаров и сувениров.

В развлекательной программе «Ешь. Гуляй. Дыши» для горожан подготовили викторины, шахматы, шашки, теннис, нарды и другие активности. На Тверской площади в воскресенье 14 июля запланирована специальная программа «Московское чаепитие» — гости смогут увидеть танцевальный флешмоб и тематическое представление, поучаствовать в викторинах и прослушать интерактивную лекцию, посвященную культуре потребления чая в России.

Какие улицы перекроют для фестиваля «Ешь. Гуляй. Дыши»

Организаторы мероприятия рекомендуют гостям фестиваля пользоваться общественным транспортом, так как на собственной машине добраться до центра Москвы добраться не получится. Кроме того, будет изменена схема движения транспорта.

Так, с 06:00 13 июля до 23:59 14 июля будут закрыты для проезда улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка, а также Газетный переулок. Пешеходными станут и прилегающие переулки: Дмитровский, Козицкий, Брюсов, Романов, Леонтьевский, Никитский, Калашный и др. Помимо этого, по части улиц будет ограничено движение велосипедов и самокатов, гироскутеров и моноколес. Ограничения коснутся Малой Бронной, Большой Никитской, Большой Дмитровки, Газетного, Камергерского, Глинищевского переулков и Тверского проезда.

малая бронная
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

На перекрытых участках улиц ограничат парковку в том числе и для резидентов, с 0:00 мск 12 июля до 23:59 14 июля. Если гости фестиваля захотят попасть на мероприятие при помощи общественного такси, сделать это можно через улицы Охотный Ряд, Петровка, Моховая, Тверская, Воздвиженка, Садово-Кудринская, а также Тверской и Страстной бульвары.

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