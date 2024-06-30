Подождем под дождем: ливень сделал «Уральскую ночь музыки» пикантной

Хаски, Антоха МС, Cream Soda, Therr Maitz, «Запрещенные барабанщики», Сергей Бобунец и сотни других артистов в ночь на 29 июня одновременно выступали на разных площадках в Екатеринбурге. В столице Урала состоялся юбилейный десятый музыкальный фестиваль Ural Music Night — один из крупнейших в стране. Несмотря на непрекращающийся ливень и холод, концерты посетили 380 тыс. меломанов, а также корреспонденты «Известий».

Ночь зонтов и дождевиков

Человека без ожиданий, который впервые попадает на Ural Music Night, иначе «Уральскую ночь музыки», фестиваль определенно может впечатлить — не одна, а около сотни площадок по городу, на которых выступают артисты, от уличных до уже признанных звезд. Отовсюду музыка разных стилей и жанров, она сливается в общей массе в звук настраивающегося перед спектаклем оркестра.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Андреев

Бывалому гостю поначалу юбилейный десятый опен-эйр, который по определению должен был стать самым ярким и масштабным, мог показаться катастрофой. Еще днем начался дождь, который не прекратился ни через час, ни через два, ни через три, ни позже. К вечеру казалось, что самое худшее, что могло случиться с «Уральской ночью музыки», произошло. Ведь большая часть концертов под открытым небом, а гулять между площадками под дождем в ночи не самое большое удовольствие. В итоге людей в городе было заметно меньше — в прошлые годы по главным улицам текли реки людей, в этот раз — просто реки. Непогода, удивлялись организаторы, впервые за десять лет накрыла фестиваль. Натиск стихии днем не выдержала небольшая сцена, где выступала Меги Гогитидзе, — там слегка протек навес. Впрочем, уральцев недаром называют суровыми. Смирившись с тем, что уже не распогодится, они к вечеру всё больше начали стекаться к разным площадкам в дождевиках и под зонтами.

— Публику немного жалко, конечно, а в целом ничего погода. Наоборот, она придает какой-то пикантности этой ситуации. Я посмотрел из студии на картинку — она получается даже сочнее. С яркой сцены громыхает музыка, а люди жгут, несмотря на то что на них льется с небес. Да и вообще, дождь — это романтика для меня лично. Будет что вспомнить, как говорится! Когда фестиваль проходит в идеальных условиях, то это как что-то само собой разумеющееся, слишком гладко. А когда природа вроде как сопротивляется, а ты ее преодолеваешь, мокнешь, прячешься под одним зонтом с какими-нибудь незнакомым или незнакомкой — это классно! — сказал «Известиям» участник группы «Запрещенные барабанщики» Виктор Пивторыпавло.

Вокалист группы «Запрещенные барабанщики» Виктор Пивторыпавло Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Андреев

Одними из самых массовых стали площадки «Теле-Клуба», где выступали Хаски и исполнительница популярной песни «Мальчик на девятке» Dead Blonde. На подъезде образовалась пробка, у заведения — огромная очередь и давка. Задерживался проход, впрочем, не только из-за внушительного количества желающих, но и из-за тщательного досмотра. Еще до начала фестиваля его генпродюсер Евгений Горенбург отметил в беседе с «Известиями» — на меры безопасности уходит порядка 10% от многомиллионного бюджета мероприятия.

— В течение года площадки проходили сертификацию с точки зрения безопасности. Допустим, Площадь 1905 года не сертифицирована под то количество людей, которое может на ней присутствовать, не сертифицирована опера с балкона, концерт перенесли за Театр оперы и балета. Главпочтамт не сертифицирован. На таких площадках ничего не происходит. На остальных — досмотры, барьеры, — сказал он «Известиям».

«Только усилием воли не ушел тусить в ночь»

Хедлайнером сцены на Плотинке стала группа Cream Soda. На вопрос: «Замерзли?» перед выходом на сцену артисты дружно хором ответили: «Да!» Их строки «Давай промокнем под дождем» звучали как никогда актуально, но заметно оживили публику, которая растянулась до самого конца площади. Продолжили в танце под «Никаких больше вечеринок» и «Плачу на техно».

Вокалистка группы Cream Soda Алиса Стяжкова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Андреев

Эстафету приняли Макс Свобода и Кристина Кошелева. Однако часть зрителей спешно устремилась в сторону торгового центра «Гринвич», где вот-вот должен был выступать Антоха МС. Там желающих тоже оказалось столько, что пробиться к сцене было практически невозможно. Артист отличается не только своеобразной манерой исполнения, но и специфическими танцевальными движениями, которым вместе с ним отдались все собравшиеся под «Лилового негра», «Жару», «Ритм сердца».

Всего в этом году на «Уральской ночи музыки» выступили 3 тыс. исполнителей на 110 городских площадках. Среди них — Mary Gu, группа «Топ», Сироткин, Сергей Бобунец, Billy’s Band, Олег Митяев. А собрал фестиваль 380 тыс. человек.

Рэпер Антоха МС (Антон Кузнецов) Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Андреев

— Я глубоко потрясен. Маленькая ротонда, беседка. Ночь. В ротонде дешевое, покрашенное кистью в оранжевый цвет пианино. Ну как элемент дизайна, дешево и сердито. Но нет. Крышка открыта, за пианино сидит девушка и играет что-то очень динамичное и захватывающее. А рядом человек двадцать ее сверстников подпевают. И все счастливые, радостные. Такого энергетического заряда я не получал очень давно. Приходишь замерзший, в мокрых кроссовках, злой, трезвый и голодный на очередную площадку, и вдруг тебя согревает энергия города и фестиваля Ural Music Night. Как это вообще возможно? Я только усилием воли не ушел тусить в ночь с разного рода екатеринбуржцами. Они меня подхватывали и несли с собой, — поделился впечатлениями впервые приехавший на фестиваль журналист Сергей Ефимов.

Кульминацией стал концерт на Октябрьской площади, которую местные любят особенно и зовут просто Драма (там расположен Свердловский театр драмы). В два часа ночи на сцену вышел Антон Беляев с группой Therr Maitz. Музыкант поблагодарил безнадежно промокших зрителей, пляшущих в лужах, за мужество.

Участники группы Therr Maitz Виктория Жук и Антон Беляев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Андреев

Последним аккордом стал самый теплый момент фестиваля, который оправдывает в итоге любые неудобства. По традиции на рассвете у Драмы прозвучала песня «Луч солнца золотого» в исполнении артистов, организаторов фестиваля и всех собравшихся.