Прямой эфир

Белый дом подсчитал стоимость стены на границе с Мексикой

0
Фото: TASS/Zuma/K.C. Alfred
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава аппарата Белого дома Джон Келли рассказал, что строительство стены на границе с Мексикой обойдется США примерно в $20 млрд.

По его словам, президент Дональд Трамп всё еще надеется на финансирование работ по возведению заграждения со стороны мексиканских властей.

«Возможно, что тем или иным способом мы сможем получить средства от Мехико», — сказал Келли в интервью Fox News.

В частности, глава аппарата Белого дома рассказал, что США рассчитывают на визовые сборы и изменение Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

При этом Келли отметил, что идею со стеной становится всё труднее реализовать не только из-за стоимости, но и из-за ландшафта местности, так как на некоторых участках границы «строительство нереалистично».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-президент Мексики припомнил Трампу его мигрантские корни
Трамп поставил ультиматум в вопросе строительства стены на границе с Мексикой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017