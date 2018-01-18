Белый дом подсчитал стоимость стены на границе с Мексикой

Глава аппарата Белого дома Джон Келли рассказал, что строительство стены на границе с Мексикой обойдется США примерно в $20 млрд.

По его словам, президент Дональд Трамп всё еще надеется на финансирование работ по возведению заграждения со стороны мексиканских властей.

«Возможно, что тем или иным способом мы сможем получить средства от Мехико», — сказал Келли в интервью Fox News.

В частности, глава аппарата Белого дома рассказал, что США рассчитывают на визовые сборы и изменение Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

При этом Келли отметил, что идею со стеной становится всё труднее реализовать не только из-за стоимости, но и из-за ландшафта местности, так как на некоторых участках границы «строительство нереалистично».