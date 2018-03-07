В ЦИК рассказали о выявленных нарушениях в президентской гонке

В ЦИК сообщили, что подготовка к выборам 18 марта не обошлась без нарушений и казусов. Это касается в том числе нарушений, допущенных кандидатами. Федеральная налоговая служба передала ЦИК данные о счетах политиков в иностранных банках.

У Павла Грудинина обнаружилось шесть финансовых активов на сумму почти $1 млн.

«ФНС в соответствии с соглашением, которое есть между РФ и Швейцарией, направила запрос в швейцарскую налоговую службу и попросила объяснить, что происходит со счетами в течение 2016–2017 годов у Павла Николаевича Грудинина. За этот период было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года. Это значит, что, подавая декларацию 28 декабря, Павел Николаевич представил недостоверные сведения», — сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

Закрыл ли Грудинин счета до момента подачи своей заявки в январе — неизвестно. В ЦИК поверили, поэтому оснований для снятия кандидата в президенты с гонки не найдено.

«Мы исходим из презумпции доверия, всё обращаем в пользу кандидата, а не наоборот. Поэтому если кто-то из других кандидатов пожелает — у них есть такое право. ЦИК не видит на это ни необходимости, ни целесообразности, ни поводов — нет у нас! Это разные вещи, я хочу развеять все спекуляции на эту тему», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Однако в ЦИК сочли необходимым поставить избирателей в известность об инциденте. Информация о предоставлении ложных данных будет внесена прямо в бюллетени.

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