Движение «Голос» подарило членам ЦИК справочники наблюдателя

Руководитель экспертно-консультационной группы при председателе Центральной избирательной комиссии РФ, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин подарил всем членам ЦИК по экземпляру справочника наблюдателя для поиска взаимопонимания.

Экземпляры седьмого издания справочника краткосрочного наблюдателя, подготовленного движением «Голос», Бузин вручил членам комиссии перед началом заседания ЦИК во вторник, 13 марта.

Свой поступок он объяснил желанием найти общие точки соприкосновения и взаимопонимание представителями избирательной системы организаторов выборов и общественных контролеров, сообщает ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность российских дипучреждений на Украине в период выборов президента РФ из-за угроз радикалов помешать голосованию.