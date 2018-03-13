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Движение «Голос» подарило членам ЦИК справочники наблюдателя

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Руководитель экспертно-консультационной группы при председателе Центральной избирательной комиссии РФ, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин подарил всем членам ЦИК по экземпляру справочника наблюдателя для поиска взаимопонимания.

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Экземпляры седьмого издания справочника краткосрочного наблюдателя, подготовленного движением «Голос», Бузин вручил членам комиссии перед началом заседания ЦИК во вторник, 13 марта.

Свой поступок он объяснил желанием найти общие точки соприкосновения и взаимопонимание представителями избирательной системы организаторов выборов и общественных контролеров, сообщает ТАСС.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Москва потребовала от Киева обеспечить безопасность российских дипучреждений на Украине в период выборов президента РФ из-за угроз радикалов помешать голосованию.

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