Роскомнадзор напомнил о запрете публиковать прогнозы выборов президента РФ

Публикация результатов соцопросов и прогнозов результатов выборов президента России будет запрещена с 13 марта. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Роскомнадзора.

«С целью профилактики нарушений законодательства Российской Федерации Роскомнадзор обращает внимание СМИ, что с 13 до 19 марта запрещается опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами президента РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Запрет на публикацию информации такого рода вводится за пять дней до проведения выборов, а также в сам день выборов. Правила действуют в рамках статьи 47 Федерального закона «О выборах президента РФ». Нарушение требований предусматривает административную ответственность согласно ст. 5.5 КоАП РФ.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.