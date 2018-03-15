Прямой эфир
Сюжет:

Уникальная видеостена покажет подсчет голосов на выборах президента в ЦИК

0
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уникальная видеостена, не имеющая аналогов в мире, будет в режиме реального времени отображать данные о подсчете голосов во всех регионах России. Об этом сообщил член Центризбиркома Валерий Крюков в рамках презентации информационного центра.

«По каждому субъекту будет показан подсчет голосов на видеостене. С 21.00 мск будет изображение на 85 плазмах в информцентре... Кроме России, этого нигде нет», — приводит слова Крючкова РИА «Новости».

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что избирательная система России готова к голосованию на выборах.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦИК будет направлять материалы о нарушениях на выборах в Генпрокуратуру
В ЦИК рассказали о случаях отмены итогов выборов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017