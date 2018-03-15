Уникальная видеостена покажет подсчет голосов на выборах президента в ЦИК
Уникальная видеостена, не имеющая аналогов в мире, будет в режиме реального времени отображать данные о подсчете голосов во всех регионах России. Об этом сообщил член Центризбиркома Валерий Крюков в рамках презентации информационного центра.
«По каждому субъекту будет показан подсчет голосов на видеостене. С 21.00 мск будет изображение на 85 плазмах в информцентре... Кроме России, этого нигде нет», — приводит слова Крючкова РИА «Новости».
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что избирательная система России готова к голосованию на выборах.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.