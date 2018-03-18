Пензенский губернатор первым проголосовал на своем участке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев стал первым, кто отдал свой голос на выборах президента России. Политик проголосовал на избирательном участке № 61 в Пензе.

По словам Белозерцева, выборы президента РФ являются важнейшим событием в стране. Он отметил, что у него нет сомнений, что жители региона проявят гражданскую позицию и изберут будущее своей страны, передает «РИА Новости».

«Я думаю, что активность на пензенской земле будет очень хорошая», — сказал губернатор.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.