Прямой эфир
Сюжет:

Пензенский губернатор первым проголосовал на своем участке

0
Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев стал первым, кто отдал свой голос на выборах президента России. Политик проголосовал на избирательном участке № 61 в Пензе.

По словам Белозерцева, выборы президента РФ являются важнейшим событием в стране. Он отметил, что у него нет сомнений, что жители региона проявят гражданскую позицию и изберут будущее своей страны, передает «РИА Новости».

«Я думаю, что активность на пензенской земле будет очень хорошая», — сказал губернатор.

18 марта в Российской Федерации проходят выборы главы государства. На главный пост страны претендуют восемь кандидатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Сибири голосуют активнее, чем на прошлых выборах президента
Жители Камчатки активно голосуют несмотря на погоду

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017