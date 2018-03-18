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Путин проголосовал в Москве на выборах президента России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на президентских выборах, передает «Интерфакс».

По традиции Путин отдал свой голос в здании Российской академии наук (РАН) на Ленинском проспекте на избирательном участке № 2151 в Москве. В этом же месте Путин голосовал на выборах президента РФ в 2000, 2004, 2008, и 2012 годы.

Президент отметил, что будет считать для себя успешным любой результат, который позволит ему возглавить страну.

«Любой. Что дает право исполнять должность президента», — сказал Путин.

В Москве 3620 избирательных участков открылись в 08:00. Они будут работать до 20:00 мск.

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