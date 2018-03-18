Путин уверенно лидирует на выборах президента РФ по данным exit poll

Фонд Общественное мнение и ВЦИОМ опубликовали данные exit poll (опросы на выходе с избирательных участков), проведенные 18 марта в городах России.

ФОМ было опрошено 112,7 тыс. респондентов в 83 субъектах Федерации. Были получены следующие данные:

Бабурин – 0,6 %

Грудинин – 11,8 %

Жириновский – 5,9 %

Путин – 77 %

Собчак – 1,8 %

Сурайкин – 0,6 %

Титов – 0,7 %

Явлинский – 0,9 %

ВЦИОМ опросил 161 тыс. человек в 81 субъекте Федерации. По его данным, кандидаты получили следующие цифры:

Бабурин – 1 %

Грудинин – 11,2 %

Жириновский – 6,7 %

Путин – 73,9 %

Собчак – 2,5 %

Сурайкин – 0,8 %

Титов – 1,1 %

Явлинский – 1,6 %

В 2012 году по данным exit poll Путин набрал 58,3%. Вторым стал лидер коммунистов Геннадий Зюганов с 17,7%, третьим — Михаил Прохоров с 9,2%.