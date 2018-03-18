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Путин уверенно лидирует на выборах президента РФ по данным exit poll

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
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Фонд Общественное мнение и ВЦИОМ опубликовали данные exit poll (опросы на выходе с избирательных участков), проведенные 18 марта в городах России.

ФОМ было опрошено 112,7 тыс. респондентов в 83 субъектах Федерации. Были получены следующие данные:

Бабурин – 0,6 % 
Грудинин – 11,8 %
Жириновский – 5,9 %
Путин – 77 %
Собчак – 1,8 %
Сурайкин – 0,6 %
Титов – 0,7 %
Явлинский – 0,9 %

ВЦИОМ опросил 161 тыс. человек в 81 субъекте Федерации. По его данным, кандидаты получили следующие цифры:

Бабурин – 1 %
Грудинин – 11,2 %
Жириновский – 6,7 %
Путин – 73,9 %
Собчак – 2,5 %
Сурайкин – 0,8 %
Титов – 1,1 %
Явлинский – 1,6 %

В 2012 году по данным exit poll Путин набрал 58,3%. Вторым стал лидер коммунистов Геннадий Зюганов с 17,7%, третьим — Михаил Прохоров с 9,2%.

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