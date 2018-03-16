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Участок для голосования в Нью-Йорке облили краской

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Фото: twitter.com/Consulate General of Russia in New York
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В нью-йоркском районе Бруклин неизвестные облили краской фасад кафе, где 18 марта должно пройти голосование на выборах президента России.

«Расцениваем этот варварский акт вандализма как попытку препятствовать проведению выездного голосования на Брайтоне. Информация о правонарушении передается правоохранительным органам», — сообщило в Twitter российское генконсульство в Нью-Йорке.

 

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова констатировала, что избирательная система России готова к голосованию на выборах. При этом она призналась, что «боится сглазить».

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