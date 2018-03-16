Участок для голосования в Нью-Йорке облили краской

В нью-йоркском районе Бруклин неизвестные облили краской фасад кафе, где 18 марта должно пройти голосование на выборах президента России.

«Расцениваем этот варварский акт вандализма как попытку препятствовать проведению выездного голосования на Брайтоне. Информация о правонарушении передается правоохранительным органам», — сообщило в Twitter российское генконсульство в Нью-Йорке.

16 марта фасад кафе «Village» (3159 Coney Island Avenue, Brooklyn, NY 11235) облили краской. Расцениваем этот варварский акт вандализма как попытку препятствовать проведению выездного голосования на Брайтоне. Информация о правонарушении передается правоохранительным органам. pic.twitter.com/hPhN9GgDEi — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 16 марта 2018 г.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова констатировала, что избирательная система России готова к голосованию на выборах. При этом она призналась, что «боится сглазить».