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Выборы президента России

Как голосуют за главу государства в нашей стране и за ее пределами
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Фото: REUTERS/Pavel Rebrov
Моряки стоят в очереди перед избирательным участком в Севастополе, Крым
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Очередь на избирательном участке на Казанском вокзале в Москве
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Члены избирательной комиссии несут документы и мобильную избирательную урну для сбора голосов местных жителей в Смоленской области
Фото: REUTERS/Andrei Kasprishin
Представители клуба зимнего плавания голосуют на одном из участков в Барнауле
Фото: REUTERS/Ilnar Tukhbatov
Люди готовят традиционную еду возле избирательного участка в Казани
Фото: REUTERS/Ilya Naymushin
Православный священник и члены его семьи идут голосовать в сибирском селе Большая Мурта под Красноярском
Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
Мужчина опускает свой бюллетень в урну на избирательном участке в поселке Центорой, Чеченская Республика
Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov
Очередь военнослужащих на избирательном участке в Ростове-на-Дону
Фото: REUTERS/Eduard Korniyenko
Семья фотографируется на избирательном участке в Севастополе
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Местная жительница передает свой голос в мобильную избирательную урну в Смоленской области
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Жительница Москвы голосует в Раменском районе
Фото: REUTERS/Hannah McKay
Российские граждане у посольства РФ в Лондоне, Великобритания
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Российские граждане на избирательном участке в Иерусалиме, Израиль
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