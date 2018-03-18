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На Эльбрусе открыт самый высокогорный избирательный участок

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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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В Кабардино-Балкарии у подножия Эльбруса открылся самый высокогорный избирательный участок на выборах президента России.

Находится он в поселке Терскол на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря.

«Среди голосующих туристы, прибывшие отдохнуть на горнолыжный курорт в Приэльбрусье, военнослужащие и пограничники, проходящие здесь службу, а также жители села», — цитирует пресс-секретаря местной администрации Алису Тарим агентство ТАСС.

18 марта на территории Кабардино-Балкарской Республики открылись 354 избирательных участка. За ходом голосования в регионе следят 700 наблюдателей.

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